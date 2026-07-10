Samuel & Sylvestre : appel d’offres pour la fourniture de biens et services

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La société Samuel & Sylvestre (SA&SY) lance un appel d’offres ouvert en vue de la sélection de fournisseurs et prestataires qualiﬁés pour ses bases opérationnelles de Libreville et Port-Gentil, dans le cadre des lots suivants :

Lot 1 : Fourniture de denrées alimentaires (produits secs, frais et surgelés) Lot 2 : Fourniture de fruits et légumes frais

Lot 3 : Fourniture d’équipements professionnels

Lot 4 : Prestations de maintenance (conteneurs et véhicules) Lot 5 : Services de transport par camion et remorque

Lot 6 : Services d’agence de voyages

Lot 7 : Prestations d’assurance (assurance maladie et assurance des équipements/matériels)

Lot 8 : Services de collecte et de gestion des déchets Lot 9 : Services de transit et dédouanement

Lot 10 : Prestations de sécurité et gardiennage

Par le présent avis, Samuel & Sylvestre (SA&SY) invite

les entreprises disposant des capacités techniques, opérationnelles et ﬁnancières requises m soumettre leurs offres en précisant clairement le ou les lots concernés.

Les entreprises intéressées peuvent obtenir le dossier d’appel d’offres et toute information complémentaire en adressant leur demande aux adresses suivantes : +241 065998749 / contact-sasy@apholding.group

Les demandes de retrait du dossier sont recevables du lundi au vendredi, de 09h00 à 15h00. Les offres devront être préparées et soumises conformément aux exigences du dossier d’appel d’offres.

Date limite de réception des offres 23 Juillet 2026

Samuel & Sylvestre (SA&SY) se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel d’offres, sans que cela n’ouvre droit à une quelconque indemnisation des soumissionnaires.

Fait à Libreville, 25 Juin 2026.

La Direction Générale