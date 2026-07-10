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Libreville : vers la modernisation du marché Mayoumba au PK8

Photo de Harold Leckat Harold Leckat Follow on X Envoyer un courriel 10 juillet 2026 à 18h19min
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La modernisation du marché Mayoumba, situé au PK8 dans le 6ème arrondissement de Libreville, est désormais engagée. En effet, le projet a été lancé le 9 juillet 2026 au cours d’une réunion de concertation organisée à l’Hôtel de ville de Libreville. Portée par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), en partenariat avec les ministères de la santé, de l’Agriculture, des Eaux et Forêts ainsi que la mairie de Libreville, cette initiative vise à améliorer les conditions de commercialisation du gibier tout en renforçant les normes d’hygiène et de sécurité sanitaire.

Au cours de cette rencontre, les parties prenantes ont présenté les grandes lignes du projet ainsi que les infrastructures prévues. Le futur marché comprendra notamment des ateliers de découpe, des chambres froides, des points de vente spécialisés, des espaces de transformation, des installations sanitaires et des bureaux administratifs. Pour le maire de Libreville, Eugène M’Ba, cette modernisation constitue une étape importante pour la commune. Il a réaffirmé l’engagement de la municipalité à accompagner la mise en œuvre du projet et à mobiliser les moyens nécessaires à sa concrétisation.

Une réponse aux enjeux sanitaires et économiques

Selon Gilles Boupana, chef du projet GCP/GLO/1140, section élevage à la FAO, cette initiative répond à la nécessité d’améliorer les conditions de manipulation et de commercialisation de la viande de brousse. Les nouvelles infrastructures permettront de limiter les risques sanitaires liés à la vente du gibier grâce à de meilleures conditions de conservation, de transformation et de contrôle. L’objectif est également de garantir aux consommateurs des produits plus sûrs, tout en offrant aux commerçants un environnement de travail plus adapté aux exigences de santé publique.

Au-delà de son volet sanitaire, le projet ambitionne de mieux structurer la filière gibier au Gabon. Les partenaires estiment que cette modernisation favorisera la création d’emplois, l’amélioration des revenus des commerçants et le développement d’une activité mieux organisée. Elle contribuera également au renforcement de la souveraineté alimentaire du pays en valorisant une filière importante de l’économie locale. À travers cette initiative, la FAO et la Mairie de Libreville affichent leur volonté commune de faire du marché Mayoumba un espace moderne, sécurisé et conforme aux normes, au bénéfice des vendeurs comme des consommateurs.

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Harold Leckat

Juriste contentieux, Fondateur et Directeur de publication. "La chute n'est pas un échec. L'échec est de rester là où l'on est tombé ", Socrates

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