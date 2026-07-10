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PNPE : le projet « Auto-entrepreneurs C’Bon 241 » pour soutenir l’auto-emploi des jeunes

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 10 juillet 2026 à 17h37min
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Le Directeur général du PNPE (3e de la gauche vers la droite) entouré de ses hôtes © GMT
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Le Pôle national de promotion de l’emploi (PNPE) a officiellement lancé, le vendredi 10 juillet 2026 à Libreville, le projet « Auto-entrepreneurs C’Bon 241 ». Cette initiative vise à accompagner les jeunes porteurs de projets dans la création de leur entreprise grâce à un parcours qui combine sélection, formation, accompagnement et financement. À terme, le programme ambitionne de favoriser la création d’emplois et de contribuer à la diversification de l’économie nationale.

Le Pôle national de promotion de l’emploi (PNPE) entend renforcer son action en faveur de l’entrepreneuriat. À travers le projet « Auto-entrepreneurs C’Bon 241 », l’établissement souhaite offrir aux jeunes Gabonais un accompagnement complet afin de transformer leurs idées en entreprises viables. « Le chômage, en particulier celui des jeunes, demeure l’un des principaux défis auxquels notre pays est confronté. Face à cette réalité, le PNPE fait le choix de l’action, de l’accompagnement et de l’investissement dans le potentiel entrepreneurial de notre jeunesse », a déclaré le directeur général du PNPE, Pascal Franck Nze Ndong Nze.

Un accompagnement complet de la sélection au financement

Le programme prévoit d’identifier 1 000 porteurs de projets dans les neuf provinces du Gabon. À l’issue du processus de sélection, 300 projets seront retenus sur la base de leur viabilité économique. Les bénéficiaires suivront ensuite une formation certifiante selon la méthodologie GERME du Bureau international du Travail. Ils bénéficieront également d’un accompagnement personnalisé ainsi que d’un accès au financement grâce à plusieurs partenaires.

Parmi ces partenaires figure Épargne et Développement du Gabon (EDG). Son administrateur directeur général, Jean Robert Obiang Obiang, a souligné le rôle des établissements de microfinance dans la réussite du projet. « Les établissements de microfinance vont accompagner, structurer et financer l’ensemble des promoteurs. Ce sont des partenariats public-privé qui ont déjà fait leurs preuves et qui doivent permettre de faire émerger de véritables success stories », a-t-il expliqué.

Une sélection fondée sur l’équité et l’inclusion 

La première phase du programme débutera le 13 juillet 2026. Elle concernera les 100 meilleurs projets, dont l’installation est prévue avant la fin de l’année. Les candidatures seront enregistrées dans les antennes provinciales et départementales du PNPE. Le directeur général du PNPE a également assuré que la sélection reposera sur des critères d’équité afin de garantir une représentation de l’ensemble du territoire national. 

« Nous allons prendre des quotas province par province. Sur les 100 premiers bénéficiaires, nous veillerons à avoir au minimum 30 femmes et 20 personnes vivant avec un handicap », a-t-il précisé. À travers ce projet, le PNPE entend apporter une réponse concrète au défi du chômage au Gabon. L’établissement mise sur l’entrepreneuriat pour encourager la création de richesses et soutenir la croissance économique.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire

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