Follow on X

Gabon : le Génie militaire lance un programme de formation en conduite de camions et d’engins

Ecouter l'article

La Direction générale du Génie militaire (DGGM) lance une formation en conduite de camions et d’engins destinée aux jeunes gabonais de la province de l’Estuaire âgés de 18 à 35 ans et titulaires d’un permis B, C, D ou E.

Cette formation gratuite de trois mois, dispensée par des instructeurs qualifiés au sein des installations du Génie militaire, vise à offrir à 200 jeunes l’opportunité d’acquérir des compétences en conduite professionnelle. Le programme couvrira la sécurité routière, la maintenance préventive des véhicules et les techniques de conduite.

Cette initiative participe de la volonté du président de la transition, de favoriser l’employabilité des jeunes gabonais et répondre aux besoins croissants du marché du travail dans ce secteur.

Les candidats intéressés sont invités à déposer leur dossier de candidature à la Direction de la logistique et du matériel (DLM) du Génie militaire, située à Baraka au stade général Idriss Ngari, du lundi 9 au mercredi 10 juillet 2024.