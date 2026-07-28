Gabon : une 5ᵉ édition de l’Owendo All Star Game sous le signe de l’unité

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La commune d’Owendo a vibré au rythme de la 5ᵉ édition de l’Owendo All Star Game le samedi 25 juillet 2026. Entre démonstrations sportives, ferveur populaire et projets d’avenir, l’événement confirme son statut de rendez-vous incontournable.

C’est sur le plateau de la SNI Owendo que s’est orchestrée cette grande messe sportive placée sous la thématique évocatrice du « Clash de Génération ». Réunissant des centaines de passionnés et de jeunes talents, la journée a offert une vitrine spectaculaire à de multiples disciplines : basket-ball, handisport, arts martiaux (taekwondo, karaté), concours de tirs ou encore le traditionnel match de gala des KASSIKS.

L’atmosphère festive a été amplifiée par la présence d’artistes et personnalités très appréciés, à l’instar de Bubal Bu Kombil, Ova Kila Wise et DJ John J-Flexx, venus apporter leur énergie à cette célébration communautaire.

Des modèles inspirants pour la jeunesse locale

L’événement a pris une dimension tout particulière grâce au soutien affirmé de figures emblématiques de la région. Le Maire d’Owendo, Arnaud Sandri Nombo, a réaffirmé l’engagement de la municipalité en faveur de la jeunesse, épaulé par Jean Hilaire Doudou Lengoma, enfant de la SNI Owendo désireux de soutenir sa terre natale.

L’ancienne internationale de basket-ball Géraldine Robert a également marqué les esprits par sa présence, véhiculant auprès des plus jeunes des valeurs de transmission, de discipline et de dépassement de soi.

Un élan de solidarité et l’ambition d’un gymnase omnisports

Au-delà de la compétition, l’événement a suscité une vague de générosité remarquable. Citoyens, sportifs et entrepreneurs se sont mobilisés à travers de nombreuses contributions financières, démontrant la volonté collective d’investir dans l’avenir de la jeunesse owendoise.

Cet élan citoyen s’est concrétisé par une annonce majeure : le projet de construction d’un gymnase omnisports moderne porté par l’association SNI BB. Destiné à offrir un cadre d’épanouissement adapté aux jeunes tout en luttant contre l’oisiveté, ce futur complexe fait désormais l’objet d’un appel aux partenaires publics et privés. Plus qu’un simple tournoi, l’Owendo All Star Game s’affirme comme un véritable catalyseur de développement social.