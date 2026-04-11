Grand Libreville : la SEEG annonce des pertubrations dans la desserte en eau ce dimanche 12 avril

Ecouter l'article

La SEEG informe sa clientèle qu’elle effectuera, le dimanche 12 avril 2026, des travaux de maintenance sur ses ouvrages de production d’eau potable de l’usine de Ntoum.

Durant cette opération, des perturbations dans la desserte en eau potable seront observées de 09h00 à 19h00 dans les quartiers et secteurs ci-après :

Alibandeng, Ambowé, Akournam 2, Avéa 2, Bas de Gué-Gué, Beau-séjour, Bel air, Ça m’étonne, Centre-ville, Cité Damas, Charbonnages, Derrière la Pédiatrie, Derrière la Prison, Diba-Diba, London, Louis, Mindoubé, Montagne sainte, Nkolgoum, Nombakélé, Plaine Niger, SNI Owendo et sur une partie de Sibang.

Le retour à la normale de l’alimentation se fera progressivement dès la fin des travaux.

D’ores et déjà, la SEEG présente ses excuses à sa clientèle pour les désagréments occasionnés et la remercie de sa bonne compréhension pour ces travaux qui visent une meilleure qualité de service.