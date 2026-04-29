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Lutte contre le paludisme : AFG Bank Gabon offre 2 500 tests de diagnostic rapide et 1 000 moustiquaires imprégnées d’insecticide au PNLP

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 29 avril 2026 à 18h06min
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Instantané de la cérémonie de remise du don d'AFG Bank Gabon aux autorités de Lebamba © D.R.
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À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, la ville de Lebamba a vibré au rythme d’une mobilisation sanitaire d’envergure. Dans un élan de solidarité et de responsabilité sociétale, AFG Bank Gabon a réitéré son engagement aux côtés du Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) en offrant un don important de matériel médical.

Une dotation stratégique pour les zones rurales. Le dispositif remis officiellement le samedi 25 avril dernier était composé de 2 500 tests de diagnostic rapide (TDR) et de 1 000 moustiquaires imprégnées d’insecticide (MII). Ce don vise à renforcer l’accès au dépistage précoce et à la prévention, deux piliers essentiels pour infléchir la courbe de la maladie, particulièrement dans les localités les plus exposées.

La cérémonie s’est déroulée en présence d’un parterre de personnalités administratives et sanitaires, notamment le Préfet du département de la Louetsi-Wano, le Maire de Lebamba, ainsi que le Directeur régional de la Santé Centre-Sud (Ngounié).

Un partenariat durable pour un impact concret

Cette action n’est pas isolée, elle s’inscrit dans la continuité d’une collaboration de longue date entre l’institution bancaire et les autorités de santé. Ulrich Mombo Mombo, représentant le Directeur Général de AFG Bank Gabon, a souligné la pertinence de cette démarche :

Remise d’une moustiquaire imprégnée à une habitante de Lebamba © D.R.

« Ce partenariat avec le PNLP s’inscrit dans une démarche continue et pragmatique dont les avancées confirment notre engagement à contribuer durablement à la santé des populations. », a-t-il indiqué. 

Vers une couverture nationale renforcée

L’étape de Lebamba marque le lancement d’une série d’interventions. Conformément au calendrier établi, la distribution de kits de prévention et de diagnostic se poursuivra dans plusieurs autres localités du pays. L’objectif est clair : réduire drastiquement l’impact du paludisme au Gabon en ciblant prioritairement les zones rurales.

Par ce geste, AFG Bank Gabon confirme son rôle d’acteur économique de premier plan, résolument engagé dans le bien-être social et la protection de la santé publique nationale.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 29 avril 2026 à 18h06min
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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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