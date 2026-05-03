Gabon : 55,9% des chômeurs sont des femmes

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Au Gabon, le chômage demeure une préoccupation, particulièrement pour les femmes, qui apparaissent comme les plus exposées sur le marché du travail. Conscient de cet enjeu, le gouvernement a mandaté le ministère du Travail pour conduire une enquête nationale sur l’emploi et le chômage. Réalisée en 2024 avec l’appui de la Banque mondiale et de partenaires techniques, cette étude révèle qu’environ 17,4 % de la population active est sans emploi. Derrière cette moyenne, une réalité préoccupante se dessine, les femmes sont nettement plus touchées et peinent davantage à accéder à des opportunités durables.

Le taux d’emploi des femmes reste largement inférieur à celui des hommes, avec seulement 33,5 % contre près de la moitié pour leurs homologues masculins. Si quelques exceptions existent, notamment dans l’Ogooué-Ivindo où les femmes affichent un léger avantage, la tendance nationale reste défavorable. Cette situation traduit des inégalités persistantes en matière d’accès à l’emploi et de participation économique féminine, particulièrement dans les zones urbaines où les opportunités sont pourtant censées être plus nombreuses.

Des inégalités structurelles persistantes

Les femmes concentrent à elles seules 55,9 % des chômeurs, avec un taux de chômage atteignant 21,4 %, bien au-dessus de la moyenne nationale. Plus préoccupant encore, ce taux grimpe à 33 % chez les femmes diplômées du supérieur, révélant un décalage inquiétant entre formation et insertion professionnelle. À cela s’ajoute une durée de chômage plus longue, estimée à 3,8 ans en moyenne, traduisant des difficultés accrues à réintégrer le marché du travail.

La précarité est renforcée par une forte présence des femmes dans le secteur informel, où plus d’une sur deux exerce une activité. Dans ce contexte, l’absence de protection sociale aggrave leur vulnérabilité, d’autant que 86,5 % des emplois ne sont pas déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). Ces données, issues d’une enquête rigoureuse menée auprès de plus de 3 400 ménages à l’échelle nationale, mettent en évidence l’urgence de politiques publiques ciblées pour améliorer l’accès des femmes à un emploi décent et durable.