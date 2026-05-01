Gabon-États-Unis : lancement des  travaux de construction de la future «école américaine» à Oyem

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Un nouveau jalon vient d’être posé dans le renforcement des liens diplomatiques et éducatifs entre Libreville et Washington. Le maire de la commune d’Oyem, Chen Sylvestre Mezui M’Obiang, et la capitaine de corvette de l’armée américaine, Taibatu Obassi, ont officiellement lancé, ce mardi 28 avril 2026, les travaux de construction de la future « école américaine », a rapporté l’Agence Gabonaise de Presse (AGP).

Situé au cœur du chef-lieu de la province du Woleu-Ntem, cet établissement à cycle complet se veut un modèle de modernité. Le projet prévoit la construction de deux bâtiments principaux abritant chacun six salles de classe, ainsi qu’un bloc administratif. Pour garantir un environnement sain et sécurisé, l’infrastructure comprendra un bâtiment annexe dédié aux sanitaires et sera entièrement protégée par un mur d’enceinte.

Le fruit d’une coopération historique

Lors de la cérémonie de pose de la première pierre, l’édile de la ville a exprimé sa profonde satisfaction quant à l’aboutissement de ce projet initié en 2024. « Je suis animé d’un sentiment de fierté. Cette école est un bel exemple de coopération entre nos deux pays ; elle permettra à nos enfants d’étudier dans des conditions optimales », a déclaré M. Mezui M’Obiang, selon les propos recueillis par l’AGP.

De son côté, la capitaine de corvette Taibatu Obassi a réaffirmé l’engagement des États-Unis en faveur du développement social du Gabon. Elle a précisé que cet établissement est un don du gouvernement américain destiné à la jeunesse gabonaise. Ce projet n’est d’ailleurs pas une première, s’inscrivant dans une longue série de réalisations financées par les États-Unis sur le territoire national.

Livraison prévue dans six mois

Selon les prévisions techniques, les travaux devraient durer environ six mois. Cette célérité annoncée témoigne de la volonté des deux parties de répondre rapidement aux besoins croissants d’infrastructures scolaires dans la région. La représentante américaine a conclu en assurant que cette synergie bilatérale se poursuivra à travers d’autres projets structurants au bénéfice des populations gabonaises.