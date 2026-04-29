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Semaine africaine de la vaccination : les mamans modèles récompensées 

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 29 avril 2026 à 11h08min
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Photo de famille lors de la célébration de la Semaine Africaine de la Vaccination au Centre de santé de Lalala © D.R.
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Le ministère de la Santé, à travers la Direction générale de la promotion de la santé, a mis à l’honneur ce mardi 28 avril 2026 près d’une cinquantaine de mamans à l’occasion de la Semaine Africaine de la Vaccination (SAV). Les parents modèles ont été distingués par la remise d’attestations, dans le but de sensibiliser la population à l’importance du respect du calendrier vaccinal pour assurer une santé optimale aux enfants. Les Centres de Santé de Lalala, d’Awendjé et de Glass, dans le 4ème arrondissement de Libreville, ont accueilli cette cérémonie.

C’est en présence du Dr Jean Romain Mourou, Directeur général de la promotion de la santé, des responsables des structures sanitaires et du personnel médical, les parents dont les enfants avaient été correctement vaccinés ont reçu leurs attestations. Cette distinction valorise l’engagement de ces familles à protéger non seulement leurs enfants, mais également la communauté contre les maladies évitables par la vaccination. «Nous sommes fiers aujourd’hui d’encourager certaines mamans qui suivent très bien le calendrier vaccinal dédié aux enfants de 0 à 11 mois, gratuit au centre de santé de Lalala », a déclaré le Dr Gisèle Ogouliguende, directrice du centre de santé de Lalala.

Lors de son allocution, le Dr Jean Romain Mourou a rappelé le rôle crucial de la vaccination dans la prévention des maladies. « Des millions de vies ont été sauvées grâce aux vaccins et certaines maladies ont été considérablement réduites, voire éliminées dans certaines régions », a-t-il souligné, en appelant à maintenir les efforts pour respecter les rappels vaccinaux et renforcer la protection à long terme.

Des mamans modèles fières de leur engagement

Le Dr Gisèle Ogouliguende a également insisté sur la vigilance continue à avoir. « À tout âge, il est important de veiller à la continuité de sa protection. Se faire vacciner, c’est se protéger soi-même, mais aussi protéger les plus vulnérables, notamment les enfants. Nous devons continuer à lutter contre les rumeurs et renforcer la confiance dans les vaccins. ».  Tout en dressant un bilan positif pour 2025. « Nous avons administré 700 doses de BCG et 831 doses de Penta-1. Cela montre que nous avons des mamans qui suivent correctement le calendrier vaccinal. » a-t-elle affirmé. 

Les mamans récompensées ont exprimé leur satisfaction et leur adhésion totale aux campagnes de vaccination. Les autorités sanitaires ont invité tous les parents à poursuivre la mobilisation, à respecter le calendrier vaccinal et à garantir les rappels nécessaires. « Protéger un enfant, c’est protéger toute la communauté », a conclu le Dr Jean Romain Mourou, saluant l’ensemble des partenaires et des agents de santé mobilisés pour la réussite de cette semaine de sensibilisation.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 29 avril 2026 à 11h08min
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Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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