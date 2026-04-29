Samu social : opération de l’obscurité à la lumière jusqu’au 02 mai 

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Du 28 avril au 02 mai 2026, le Service d’Aide Médicale d’Urgence (Samu) social gabonais lance son programme humanitaire « De l’obscurité à la lumière ». Cette initiative a pour objectif principal d’offrir des soins oculaires aux populations de Libreville, avec un accent sur l’accessibilité et la qualité des prestations. Les bénéficiaires pourront notamment profiter de chirurgies oculaires gratuites, visant à traiter des affections telles que la cataracte et le glaucome, souvent difficiles à soigner en raison des coûts élevés.

Grâce à cette opération, le Samu social entend contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes affectées par des troubles visuels. En effet,la nouvelle campagne, qui se déroulera pendant 5 jours, permettra de réaliser des interventions chirurgicales gratuites pour la cataracte. Depuis le lancement des précédentes éditions de ce programme, environ 9 000 compatriotes ont retrouvé la vue grâce aux actions humanitaires du Samu social gabonais. Cette réussite témoigne de l’importance de la mobilisation des équipes médicales et du soutien des partenaires internationaux, qui rendent possible cette initiative.

Un partenariat international au service de la santé oculaire

La campagne « De l’obscurité à la lumière » bénéficie de la collaboration de praticiens français et indiens, qui apportent leur expertise dans le cadre d’une coopération humanitaire. Toute chose qui permet de mettre à la disposition des populations des soins de qualité, tout en renforçant les capacités locales en matière de chirurgie ophtalmologique. Notons que depuis 2021, cette action humanitaire a déjà montré son impact sur la population gabonaise, notamment

lors de cette première édition, qui avait concerné essentiellement les villes de Libreville et Franceville dans la province du Haut-Ogooué.

Plus de 116 personnes avaient été opérées avec succès et plus de 200 compatriotes en difficulté avaient bénéficié de lunettes correctrices. Ces résultats illustrent l’importance d’initiatives humanitaires de ce type, qui contribuent à améliorer la santé publique et le bien-être des populations. De ce fait, le Samu social gabonais, par cette action, réaffirme son engagement envers les plus vulnérables et sa volonté de rendre la lumière accessible à tous.