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Samu social : opération de l’obscurité à la lumière jusqu’au 02 mai 

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 29 avril 2026 à 16h38min
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Images d'opération de la cataracte au Samu social gabonais © D.R.
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Du 28 avril au 02 mai 2026, le Service d’Aide Médicale d’Urgence (Samu) social gabonais lance son programme humanitaire « De l’obscurité à la lumière ». Cette initiative a pour objectif principal d’offrir des soins oculaires aux populations de Libreville, avec un accent sur l’accessibilité et la qualité des prestations. Les bénéficiaires pourront notamment profiter de chirurgies oculaires gratuites, visant à traiter des affections telles que la cataracte et le glaucome, souvent difficiles à soigner en raison des coûts élevés. 

Grâce à cette opération, le Samu social entend contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes affectées par des troubles visuels. En effet,la nouvelle campagne, qui se déroulera pendant 5 jours, permettra de réaliser des interventions chirurgicales gratuites pour la cataracte. Depuis le lancement des précédentes éditions de ce programme, environ 9 000 compatriotes ont retrouvé la vue grâce aux actions humanitaires du Samu social gabonais. Cette réussite témoigne de l’importance de la mobilisation des équipes médicales et du soutien des partenaires internationaux, qui rendent possible cette initiative.

Un partenariat international au service de la santé oculaire

La campagne « De l’obscurité à la lumière » bénéficie de la collaboration de praticiens français et indiens, qui apportent leur expertise dans le cadre d’une coopération humanitaire. Toute chose qui permet de mettre à la disposition des populations des soins de qualité, tout en renforçant les capacités locales en matière de chirurgie ophtalmologique. Notons que depuis 2021, cette action humanitaire a déjà montré son impact sur la population gabonaise, notamment 

lors de cette première édition, qui avait concerné essentiellement les villes de Libreville et Franceville dans la province du Haut-Ogooué. 

Plus de 116 personnes avaient été opérées avec succès et plus de 200 compatriotes en difficulté avaient bénéficié de lunettes correctrices. Ces résultats illustrent l’importance d’initiatives humanitaires de ce type, qui contribuent à améliorer la santé publique et le bien-être des populations. De ce fait, le Samu social gabonais, par cette action, réaffirme son engagement envers les plus vulnérables et sa volonté de rendre la lumière accessible à tous.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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