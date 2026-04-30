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Ndangui : elle tue son conjoint d’un coup de couteau au pied 

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 30 avril 2026 à 10h28min
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Laina Ankieni, la présumé meurtrière © L'Union
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Le district de Ndangui, situé dans le département de Mulundu, a été le théâtre d’une tragédie le samedi 26 avril dernier. Une violente altercation entre deux conjoints a conduit au décès d’un homme, succombant à ses blessures lors de son transfert vers l’hôpital. 

Selon les informations rapportées par le quotidien L’Union, les faits se sont déroulés aux environs de 1 heure du matin dans le camp de la société forestière Precious Woods (CEB Bambidie). La victime, Jean-Claude Talima, un ressortissant étranger établi à Libreville et exerçant comme transporteur routier pour la société Auto 2000, a perdu la vie à la suite d’une rixe avec sa compagne, Laina Ankieni.

Une blessure au tendon fatale ! 

Le journal précise qu’une dispute verbale d’une grande intensité a éclaté entre les deux amants. Dans l’emportement du moment, la femme se serait saisie d’un couteau de cuisine. Elle aurait alors asséné un coup violent à son compagnon, l’atteignant précisément au niveau du tendon du pied droit. La blessure s’est avérée fatale. Le coup a sectionné le tendon et provoqué une hémorragie abondante.

Malheureusement, Jean-Claude Talima n’a pas survécu à ses blessures ; il a rendu son dernier soupir durant son évacuation vers l’hôpital de Lastoursville. Le constat d’usage a été effectué par les officiers de police judiciaire (OPJ) de la brigade de gendarmerie de Ndangui, avant que la dépouille ne soit acheminée vers la morgue de Koula-Moutou.

La mise en cause, Laina Ankieni, a été immédiatement interpellée par les éléments de la gendarmerie locale. Présentée devant les autorités judiciaires le jeudi 30 avril, elle a été placée en détention préventive à la prison centrale de Koula-Moutou, chef-lieu de la province de l’Ogooué-Lolo, en attendant l’issue de l’enquête ouverte pour faire toute la lumière sur ce drame.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 30 avril 2026 à 10h28min
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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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