Ndangui : elle tue son conjoint d’un coup de couteau au pied 

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Le district de Ndangui, situé dans le département de Mulundu, a été le théâtre d’une tragédie le samedi 26 avril dernier. Une violente altercation entre deux conjoints a conduit au décès d’un homme, succombant à ses blessures lors de son transfert vers l’hôpital.

Selon les informations rapportées par le quotidien L’Union, les faits se sont déroulés aux environs de 1 heure du matin dans le camp de la société forestière Precious Woods (CEB Bambidie). La victime, Jean-Claude Talima, un ressortissant étranger établi à Libreville et exerçant comme transporteur routier pour la société Auto 2000, a perdu la vie à la suite d’une rixe avec sa compagne, Laina Ankieni.

Une blessure au tendon fatale !

Le journal précise qu’une dispute verbale d’une grande intensité a éclaté entre les deux amants. Dans l’emportement du moment, la femme se serait saisie d’un couteau de cuisine. Elle aurait alors asséné un coup violent à son compagnon, l’atteignant précisément au niveau du tendon du pied droit. La blessure s’est avérée fatale. Le coup a sectionné le tendon et provoqué une hémorragie abondante.

Malheureusement, Jean-Claude Talima n’a pas survécu à ses blessures ; il a rendu son dernier soupir durant son évacuation vers l’hôpital de Lastoursville. Le constat d’usage a été effectué par les officiers de police judiciaire (OPJ) de la brigade de gendarmerie de Ndangui, avant que la dépouille ne soit acheminée vers la morgue de Koula-Moutou.

La mise en cause, Laina Ankieni, a été immédiatement interpellée par les éléments de la gendarmerie locale. Présentée devant les autorités judiciaires le jeudi 30 avril, elle a été placée en détention préventive à la prison centrale de Koula-Moutou, chef-lieu de la province de l’Ogooué-Lolo, en attendant l’issue de l’enquête ouverte pour faire toute la lumière sur ce drame.