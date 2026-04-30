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Liberté de la presse : le Gabon regresse de deux places au classement RSF 2026 

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 30 avril 2026 à 10h02min
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Image générée par IA © D.R.
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Dans son dernier classement mondial de la liberté de la presse, l’ONG Reporters sans frontières (RSF) révèle que Libreville a perdu deux places, pointant désormais au 43ème rang mondial en 2026, contre la 41ème position l’année précédente. Un recul inquiétant qui intervient dans un contexte de réorganisation du dispositif législatif en matière de presse et de recrudescence des interpellations de journalistes. 

Si dans son analyse, RSF, note que depuis le coup d’État du 30 août 2023, le pays a connu une amélioration globale du climat, il souligne que « l’avènement d’une presse libre et indépendante reste un chantier inachevé ». La culture de l’indépendance peine à s’enraciner, entravée par une domination persistante des médias publics, tels que Gabon Première et Gabon 24, souvent jugés trop partisans.

Des pressions sécuritaires et législatives

Le rapport pointe du doigt des pratiques qui ont la peau dure. Malgré la dépénalisation des délits de presse inscrite dans le Code de la communication de 2016, des journalistes continuent d’être convoqués par les services de sécurité sur la base du Code pénal. Ces intimidations, couplées aux difficultés d’accès aux sources officielles pour les titres indépendants, assombrissent le tableau.

L’autre point de friction majeur concerne la Haute autorité de la communication (HAC). RSF s’inquiète de la loi du 3 juillet 2023, qui permet au pouvoir de désigner l’intégralité de ses neuf membres. Cette opacité dans les nominations et le pouvoir discrétionnaire accordé à son président pour sanctionner des médias sans consultation collégiale font craindre une « vassalisation » de l’organe de régulation.

Le paysage médiatique en bref :

Avec plus de 60 titres de presse écrite, le Gabon dispose d’une diversité réelle. Si L’Union domine le quotidien, des hebdomadaires comme Échos du Nord ou La Loupe et des sites comme Gabon Media Time, Gabonreview et Gabonactu dynamisent le débat public. 

À l’échelle continentale, le Gabon reste derrière les champions que sont l’Afrique du Sud (21ème) et la Namibie (23ème), qui devancent même la France (25ème). Pour Libreville, le défi des prochaines années sera de transformer les acquis de la transition en réformes structurelles garantissant, enfin, une protection réelle aux professionnels de l’information.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 30 avril 2026 à 10h02min
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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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