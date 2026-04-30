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Ndougou : succès d’envergure pour la grande caravane médicale de solidarité

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 30 avril 2026 à 7h22min
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Les populations lors de la caravane médicale © D.R.
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Le centre médical de Ndougou dans la province de l’Ogooué-Maritime a connu une effervescence sans précédent les vendredi 25 et samedi 26 avril 2026. Sous l’impulsion de l’honorable René Mboungana Guibouanga, une mission médicale multidisciplinaire a offert des soins gratuits à plus d’un millier de citoyens du département d’Etimboue.

Fruit d’une collaboration étroite entre le député, les fils du canton Orembo-Nkomi et la Direction Régionale de Santé de l’Ogooué-Maritime, cet événement a marqué les esprits par son organisation et son impact social. Durant deux jours, le district de Ndougou s’est transformé en un pôle de santé d’excellence, accueillant des équipes médicales venues de Libreville et Port-Gentil.

Une expertise médicale de haut niveau 

L’offre de soins était particulièrement diversifiée. Des médecins généralistes, des pédiatres et des sages-femmes ont répondu présents pour traiter les pathologies courantes et spécifiques. L’événement a bénéficié d’un appui technique de poids avec la présence de l’équipe d’épidémiologie de Nkembo, dirigée par le Dr Guy Moutembi et mandatée par le Dr Manguenga Crédice, directeur du programme national de lutte contre la tuberculose. Le Centre de Recherches des Maladies de Lambaréné (CERMEL) a également apporté son expertise scientifique à cette mission.

Le député René Mboungana Guibouanga remettant des moustiquaires imprégnées © D.R.

Le succès de la caravane se lit dans les chiffres : plus de 1 200 personnes, de la petite enfance au troisième âge, ont bénéficié de consultations et de traitements gratuits. Au-delà de l’aide immédiate, cette initiative a permis d’établir un tableau statistique précis des pathologies locales, offrant ainsi au ministère de la Santé une vision claire des besoins structurels de la région.

Solidarité et dotations 

Pour clôturer ces deux journées, des actions concrètes ont été posées pour pérenniser l’accès aux soins. La Directrice régionale de santé a procédé à une distribution de moustiquaires pour lutter contre le paludisme, tandis que le député René Mboungana Guibouanga a fait un don important de médicaments au centre de santé de Ndougou. Un geste de solidarité salué par les populations, qui voient en cette caravane un véritable souffle d’espoir pour le département

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 30 avril 2026 à 7h22min
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Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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