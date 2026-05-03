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Tenue africaine dans l’administration : faut-il une prime vestimentaire ? 

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 3 mai 2026 à 12h33min
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Image générée par intelligence artificielle © D.R.
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Lors du Conseil des ministres du 30 avril 2026, le gouvernement a adopté un projet de décret instaurant le port obligatoire de la tenue africaine dans l’administration publique chaque vendredi. Mesure de valorisation culturelle et d’affirmation identitaire, cette décision s’inscrit dans une volonté de promouvoir les traditions vestimentaires africaines au sein des institutions. Toutefois, au-delà de son ambition symbolique, elle suscite de nombreuses interrogations quant à ses implications pratiques pour les agents publics.

Le texte précise les tenues autorisées pour chaque catégorie. Les hommes devront porter, entre autres, des ensembles en pagne, des boubous ou des deux-pièces en tissu africain, sans cravate et avec des chaussures fermées. Les femmes, quant à elles, sont invitées à arborer la grande robe brodée, le pagne accompagné d’un corsage d’apparat ou encore le foulard africain. Si ces prescriptions traduisent une volonté d’encadrement esthétique, elles impliquent également des coûts non négligeables pour les fonctionnaires.

Une mesure culturelle face aux réalités socio-économiques

Tous les agents ne disposent pas des mêmes moyens pour se conformer à cette nouvelle exigence. Dans un contexte marqué par la cherté de la vie, la stagnation des salaires et parfois des retards dans le paiement des primes, l’achat de tenues spécifiques représente une charge supplémentaire. Le coût moyen d’un pagne avoisine 5 000 FCFA, auquel s’ajoutent les frais de confection pouvant varier de 5 000 à 20 000 FCFA pour les hommes, et atteindre à minima 15 000 FCFA pour les femmes. Cette dépense devient encore plus lourde pour les stagiaires ou les agents en situation administrative précaire.

Dans une administration confrontée à des défis structurels tels que le manque d’équipements, la nécessité de digitalisation ou encore l’amélioration des performances, certains s’interrogent sur les priorités. Dès lors, pour garantir l’adhésion et éviter d’accentuer les inégalités, l’instauration d’une prime vestimentaire apparaît comme une piste pertinente. Elle permettrait d’accompagner la réforme tout en tenant compte des réalités sociales des agents, condition essentielle à sa réussite.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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