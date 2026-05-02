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Gabon : le statut de Chef de quartier enfin consacré

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 2 mai 2026 à 15h36min
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Le président Brice Clotaire Oligui Nguema accompagné d'un chef de quartier © D.R.
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Réuni en Conseil des ministres le 30 avril 2026 sous la haute présidence du Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, le Gouvernement a adopté un projet de décret historique. Désormais, la fonction de chef de quartier sort de l’informalité pour intégrer un cadre juridique rigoureux.

C’est une petite révolution dans l’organisation territoriale du Gabon. Jusqu’ici exercée « de fait » sans assise légale véritable, la fonction de chef de quartier est désormais officiellement instituée au sein des communes. Cette réforme, portée par la vision de restauration des institutions du Président de la République, vise à renforcer l’autorité de l’État au plus près des populations.

Un statut d’auxiliaire de l’administration et des critères d’éligibilité stricts

Désormais, le chef de quartier est consacré en qualité d’auxiliaire de l’administration municipale. Son mode de désignation gagne en transparence : il sera nommé par arrêté du Maire, après une consultation obligatoire des notables et une enquête de moralité approfondie. Son mandat est fixé à cinq ans, avec possibilité de renouvellement.

Pour prétendre à cette fonction, le texte impose des conditions de sélection drastiques, privilégiant l’ancrage local et l’intégrité. Le candidat doit impérativement être Gabonais de naissance, âgé d’au moins 40 ans et justifier d’une résidence continue d’au moins dix ans dans le quartier concerné. La « bonne moralité » devient également un critère éliminatoire, garantissant ainsi que seuls des citoyens exemplaires assument cette responsabilité.

Des missions et des moyens

Le décret définit quatre domaines d’action prioritaires pour ces nouveaux officiels. Ils agissent en tant que relais entre la mairie et les administrés; interviennent dans la médiation et la cohésion communautaire; font preuve de vigilance et remontée d’informations et veillent sur l’occupation des sols.

Pour accompagner cette professionnalisation, l’État prévoit des droits et avantages spécifiques : le versement d’une indemnité mensuelle, l’octroi d’une dotation annuelle et le port d’un uniforme d’apparat lors des cérémonies officielles. En contrepartie, ces auxiliaires sont soumis à une obligation stricte de secret professionnel, même après la fin de leur mandat.

Par cet acte, le Conseil des ministres redonne ses lettres de noblesse à une figure centrale de la vie urbaine, garante de l’ordre et de la paix sociale.

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Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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