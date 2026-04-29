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Régularisation foncière : 6 587 nouvelles décisions de cession délivrées 

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 29 avril 2026 à 12h36min
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Le paysage foncier gabonais connaît une transformation majeure. Dans une dynamique de sécurisation des droits de propriété, le ministère du Logement, de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Cadastre a franchi ce mardi une étape décisive en transmettant 6 587 nouvelles décisions de cession en toute propriété à la Conservation de la Propriété Foncière et des Hypothèques.

Cette nouvelle vague de dossiers témoigne d’une synergie entre les différents organes étatiques. Sur l’ensemble des actes transmis, 3 587 proviennent de l’Agence nationale de l’urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre (ANUTTC). Ce contingent inclut 850 dossiers historiques, régularisés par décrets définitifs avant la création de l’agence et 2 737 dossiers récents, constitués auprès de l’ANUTTC et des directions provinciales.

Parallèlement, la Société nationale immobilière (SNI) joue un rôle moteur avec 3 000 actes supplémentaires. Ces derniers concernent non seulement 500 acquéreurs de lotissements formels, mais aussi, et surtout, 2 500 familles gabonaises installées sur les emprises foncières de la société, leur offrant ainsi une reconnaissance légale attendue de longue date.

Vers un objectif de sécurisation durable

L’opération de régularisation foncière de Masse (RFM) n’en est pas à son premier coup d’éclat. En comptant la phase initiale du 9 février 2026, ce sont désormais 11 811 dossiers qui ont été acheminés vers la Conservation foncière pour l’établissement de titres définitifs. Ce déploiement couvre aussi bien le Grand Libreville que l’intérieur du pays.

L’ambition des autorités ne s’arrête pas là : 5 000 dossiers supplémentaires sont déjà en cours de finalisation. Cette stratégie vise à briser les lenteurs administratives du passé pour garantir à chaque citoyen une protection juridique réelle de son patrimoine. En simplifiant l’accès à la pleine propriété, le gouvernement entend non seulement apaiser les tensions foncières, mais aussi stimuler l’investissement privé et le développement urbain harmonieux du territoire.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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