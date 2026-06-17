Gabon : reprise des achats EDAN à la SEEG

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La Société d’Énergie et d’Eau du Gabon (SEEG) informe son aimable clientèle que les opérations d’achat des unités EDAN via les plateformes Moov Money et Airtel Money sont désormais de nouveau opérationnelles et accessibles. Les équipes techniques ont procédé aux interventions nécessaires afin de rétablir le service dans les meilleures conditions.

La SEEG remercie ses clients pour leur patience, leur compréhension et leur confiance durant la période de perturbation. Les abonnés peuvent à présent effectuer leurs achats d’unités EDAN normalement à travers les différents canaux de paiement mobile concernés.

La SEEG reste pleinement mobilisée pour garantir la continuité et la qualité de ses services et présente ses excuses à l’ensemble de sa clientèle pour les désagréments occasionnés.

Société d’Énergie et d’Eau du Gabon (SEEG)

centre service client : 011767373