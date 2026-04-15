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GABON EDUC’ TOUR 2026 : Christian Mbina appelle à faire du tourisme un pilier de souveraineté économique

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 15 avril 2026 à 18h28min
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En médaillon Christian Mbina, Directeur général de Luxury Green Resorts et CEO de Gabon Wildlife Camps and Safaris © Amazing Gabon/D.R.
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À l’ouverture du GABON EDUC’ TOUR 2026 à Libreville, Christian Mbina, Directeur général de Luxury Green Resorts et CEO de Gabon Wildlife Camps and Safaris, a plaidé pour une transformation structurelle du secteur touristique, appelant à lever les freins à l’attractivité et à bâtir une véritable industrie nationale.

Réunissant acteurs publics, professionnels du tourisme et partenaires internationaux, cette édition 2026 du GABON EDUC’ TOUR s’est imposée comme un moment stratégique de réflexion sur l’avenir du tourisme gabonais. Dans son discours d’ouverture, le sponsor officiel de l’événement a livré une lecture sans concession des enjeux, insistant sur la nécessité de passer « du potentiel à la performance ».

Un potentiel reconnu, mais encore sous-exploité

D’entrée, Christian Mbina a rappelé l’évidence souvent admise mais rarement exploitée : «le Gabon est un pays d’exception », doté «d’un des plus grands potentiels écotouristiques du continent africain ». Entre forêts, plages, biodiversité et patrimoine culturel, le pays dispose d’atouts majeurs. Mais pour le dirigeant, cette richesse naturelle ne suffit pas. « Avoir un potentiel ne suffit pas. Le potentiel, s’il n’est pas structuré, promu et transformé en expérience, reste une promesse non tenue », a-t-il martelé.

Un constat qui met en lumière les limites actuelles du modèle touristique gabonais, encore peu structuré et faiblement intégré dans l’économie nationale.

Lever les freins à l’attractivité : visas et transport aérien en ligne de mire

Au cœur de son intervention, Christian Mbina a identifié deux obstacles majeurs : l’accès au territoire et le coût du transport. « Le Gabon ne peut plus rester une destination admirable, mais difficilement accessible », a-t-il affirmé, appelant à « simplifier et faciliter les procédures de visa ».

Même exigence sur le transport aérien, considéré comme un levier stratégique. « Si nous voulons faire du Gabon une destination attractive, nous devons rendre l’accès aérien plus compétitif », a-t-il insisté, évoquant la nécessité de repenser les taxes, la connectivité et les partenariats avec les compagnies aériennes.

Une approche transversale pour bâtir une véritable industrie touristique

Au-delà des contraintes techniques, l’orateur a insisté sur la dimension systémique du tourisme. « Le tourisme est un secteur transversal : il engage toute la Nation », a-t-il déclaré, citant les transports, la sécurité, la formation, le numérique ou encore l’investissement.

Dans cette logique, il appelle à une gouvernance coordonnée et à une mobilisation collective, condition indispensable pour transformer « l’or vert » du Gabon en levier de croissance inclusive.

Construire une marque Gabon pour exister à l’international

Autre axe majeur : le positionnement du Gabon sur la scène mondiale. « Le Gabon a besoin d’une marque touristique forte, stable et ambitieuse », a-t-il souligné, rappelant que « le marketing de destination n’est pas un luxe, mais un outil stratégique ». Pour Christian Mbina, l’enjeu est clair : structurer une identité capable d’attirer voyageurs et investisseurs, tout en fédérant les acteurs locaux autour d’une vision commune.

En conclusion, il a lancé un appel à l’engagement collectif : « Nous n’avons plus le droit de simplement admirer notre potentiel. Nous avons désormais le devoir de le transformer ». Un message qui résonne comme une feuille de route pour un secteur appelé à devenir, à terme, l’un des piliers de la diversification économique du Gabon.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 15 avril 2026 à 18h28min
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Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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