Derniers articlesSOCIETE

Essassa : les occupants des terrains de derrière Berthe et Jean dénoncent un abus 

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 11 juillet 2026 à 15h50min
1 506 Temps de lecture 1 minute
Une vue des membres du Collectif des occupants des terrains de Essassa derrière Berthe et Jean lisant la déclaration © GMT
Ecouter l'article

Le Collectif des occupants des terrains de Essassa derrière Berthe et Jean (COTEBT) est monté au créneau pour dénoncer ce qu’il considère comme un abus dans la gestion du conflit foncier qui l’oppose à la Société nationale immobilière (SNI). Réunis en point de presse ce samedi 11 juillet 2026, les habitants ont fustigé la commercialisation de parcelles déjà occupées par des familles, alors même que, selon eux, un mécanisme de régularisation avait été annoncé par les autorités.

Après avoir privilégié le dialogue, la responsabilité et le respect des institutions, les habitants tapent du point sur la table. Ces derniers disent avoir répondu aux convocations, présenté leurs documents et accepté le recensement des parcelles réalisé par les équipes techniques de la SNI. Mais, la suite a été vécue comme une trahison. « À la grande surprise et au profond désarroi des populations, la SNI a engagé la commercialisation massive de ces mêmes parcelles », a dénoncé Simplice Ibouanga, président du collectif, en évoquant aussi la destruction de plantations, des clôtures et des investissements réalisés parfois depuis plusieurs années.

Un dossier qui symbolise le malaise foncier 

Pour le collectif, le dossier de Essassa dépasse désormais le simple litige local. Il est devenu, disent ses membres, le symbole d’un malaise plus large autour du foncier au Gabon. Les occupants assurent que les familles concernées ne sont « ni des envahisseurs, ni des spéculateurs fonciers », mais des Gabonais ayant investi leurs économies dans des terrains pour y bâtir un avenir. Ils estiment que la nouvelle ordonnance sur la propriété foncière, adoptée par le Parlement, « légalise la fraude foncière » et renforce les inquiétudes.

Dans leur adresse aux autorités, les occupants ont demandé la suspension immédiate de toute vente des parcelles concernées, la mise en œuvre effective des engagements de régularisation, la prise en compte du recensement déjà effectué et l’ouverture d’un cadre permanent de concertation. Le collectif dit garder espoir dans une issue apaisée. « Notre démarche demeure exclusivement républicaine », a-t-il insisté, tout en appelant à une solution « juste, équilibrée et durable » pour éviter que des centaines de familles ne soient privées de leurs droits.

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 11 juillet 2026 à 15h50min
1 506 Temps de lecture 1 minute
Photo de Karl Makemba

Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

Articles similaires

Gabon : quand la coopération gabono-japonaise réinvente le tourisme vert

11 juillet 2026 à 15h47min

Fermeture de la décharge de Mindoubé : Le gouvernement accélère la cadence sur le site de Nkoltang

11 juillet 2026 à 14h55min

ESS : quatre impétrantes diplômées de la 1ère promotion d’infirmiers d’Etat

11 juillet 2026 à 13h01min

Lambaréné : deux blessés dans une violente collision nocturne entre deux pirogues sur l’Ogooué

11 juillet 2026 à 10h19min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Gabon : masse salariale et prélèvements sociaux, l’Etat encadre 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑 𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon : masse salariale et prélèvements sociaux, l’Etat encadre
[#Reportage] Gabon-ONU Habitat : vers un urbanisme durable 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon-ONU Habitat : vers un urbanisme durable
[#Reportage] Gabon : les participants au camp de vacances « Lumière d’Enfants » en immersion au Palais présidentiel 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon : les enfants du camp « Lumière d'Enfants » au Palais présidentiel
[#Reportage] Diplomatie gabonaise : quand le silence de l’État laisse parler les réseaux sociaux 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Diplomatie gabonaise : quand le silence de l’État laisse parler les réseaux sociaux
[#Reportage] Jean Brice Mapaga : Ultime hommage à Libreville 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Jean Brice Mapaga : Ultime hommage à Libreville
[#Reportage] Gabon : l'ESS célèbre sa première promotion 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon : l'ESS célèbre sa première promotion
S'abonner
Bouton retour en haut de la page