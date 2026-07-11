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Gabon : l’usage de la cigarette interdit dans les lieux publics

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 11 juillet 2026 à 15h54min
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Panneau interdiction de fumer © D.R.
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À travers l’ordonnance n°0020/PR/2026 du 26 février 2026, publiée au Journal officiel n°113 bis du 7 mai 2026, les autorités instaurent un dispositif renforcé visant à protéger la population contre les effets du tabac, de la nicotine et de tous les produits assimilés. Ce texte, pris en application de la Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la Santé pour la lutte antitabac, prévoit des mesures strictes encadrant la consommation, la commercialisation, la publicité et la distribution de ces produits sur l’ensemble du territoire national.

L’une des principales innovations de cette ordonnance concerne l’interdiction de fumer dans les espaces accessibles au public. Le gouvernement entend ainsi réduire l’exposition des populations au tabagisme passif et garantir un environnement plus sain dans les lieux de vie, de travail et de loisirs. Cette décision s’inscrit dans une politique globale de santé publique destinée à limiter la consommation du tabac et à renforcer la prévention auprès des populations.

Une interdiction étendue à tous les espaces collectifs

L’article 17 de l’ordonnance interdit désormais l’usage de tout produit du tabac, de la nicotine ou de leurs dérivés dans tous les lieux publics, ouverts au public ou à usage collectif, ainsi que dans les lieux de travail et les moyens de transport public. Sont notamment concernés les établissements scolaires et universitaires, les structures sanitaires, les salles de spectacles, cinémas, théâtres, hôtels, bars, restaurants, discothèques, casinos, supermarchés, salles de sport, bibliothèques, ascenseurs, abribus, services publics, bâtiments administratifs, véhicules de transport en commun, halls et salles d’attente des aéroports, gares et ports, les parties communes des immeubles d’habitation, les chapiteaux accueillant du public ainsi que toute structure publique ou privée recevant des usagers.

Le texte impose également aux responsables de ces établissements d’afficher clairement l’interdiction de fumer, de retirer les cendriers et de veiller au respect de cette mesure par tous les moyens légaux. Les contrevenants s’exposent à des sanctions prévues par l’ordonnance, notamment des amendes pouvant varier selon qu’il s’agit d’un particulier, d’un revendeur, d’un grossiste ou d’un fabricant. Cette nouvelle réglementation traduit la volonté des autorités de faire des espaces publics des zones entièrement protégées contre les effets nocifs du tabac.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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