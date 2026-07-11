Fermeture de la décharge de Mindoubé : Le gouvernement accélère la cadence sur le site de Nkoltang

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Le Gabon s’apprête à tourner définitivement la page de la décharge sauvage de Mindoubé. Vendredi 10 juillet 2026, une importante délégation interministérielle s’est rendue sur le site du futur Centre d’Enfouissement Technique (C.E.T) de Nkoltang afin de s’assurer de l’avancement d’un chantier devenu crucial pour la salubrité de la capitale.

Menée par Yannick Edson Ongoundja, Secrétaire Général Adjoint du Ministère de l’Intérieur et coordonnateur du comité technique, cette inspection d’étape a réuni l’ensemble des parties prenantes du projet. Des représentants de l’Environnement, de l’Urbanisme, des Travaux Publics, de l’ANUTTC, ainsi que des équipes de la SEEG et de Clean Africa ont arpenté le terrain pour évaluer l’état d’avancement des infrastructures.

Guidée par les ingénieurs de l’entreprise adjudicataire Mika Services, la délégation a pu mesurer les progrès concrets d’une transition environnementale majeure.

L’urgence d’un casier de transition pour octobre

Les conclusions techniques de cette visite s’avèrent particulièrement encourageantes : le chantier d’aménagement du premier casier d’urgence affiche désormais un taux d’exécution supérieur à 60 %. Cette première phase revêt une importance stratégique absolue pour éviter toute rupture dans la chaîne de collecte et de traitement des résidus urbains de la région de Libreville.

L’objectif opérationnel est clair. Il s’agit de permettre à la société Clean Africa d’y opérer les premiers dépotages dès le mois d’octobre prochain. Ce calendrier s’aligne rigoureusement sur le plan de fermeture définitive et programmée du site obsolète de Mindoubé, arrivé à saturation totale et source de nuisances sanitaires chroniques pour les populations environnantes.

Vers un pôle moderne de valorisation des déchets

Au-delà de la réponse d’urgence à la crise de Mindoubé, la vision gouvernementale s’inscrit résolument dans le long terme. Sur une réserve foncière colossale de 75 000 hectares, le domaine de Nkoltang n’a pas vocation à rester un simple lieu de stockage. À terme, l’État entend y ériger un véritable Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets (CTVD).

Cette infrastructure de pointe respectera scrupuleusement les normes environnementales internationales les plus strictes. En substituant une décharge moderne et contrôlée aux traditionnels dépotoirs à ciel ouvert, le Gabon pose les fondations d’une économie circulaire pérenne. Le traitement des effluents, le captage des gaz et le recyclage marqueront l’avènement d’une gestion écoresponsable, reléguant le modèle de la décharge sauvage au rang de lointain souvenir.