Gabon : près de 10 % des élèves déclarent avoir été victimes de cyberharcèlement

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Au Gabon, 9,9 % des élèves interrogés déclarent avoir subi du cyberharcèlement, selon une enquête sur la santé en milieu scolaire présentée lors du Conseil des ministres du 8 octobre 2026. Conduite depuis octobre 2024 par les ministères de l’Éducation nationale et de la Santé, avec l’appui de l’UNESCO et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), cette étude met en lumière les risques auxquels sont exposés les jeunes dans l’environnement numérique.

Les réseaux sociaux et les messageries instantanées occupent une place croissante dans les interactions quotidiennes des adolescents. Mais ces espaces peuvent également devenir des vecteurs de violences psychologiques. Avec près d’un élève interrogé sur dix déclarant avoir été victime de cyberharcèlement, les résultats de l’enquête soulèvent la question de la protection des mineurs sur internet et de la capacité des établissements scolaires à prévenir ces comportements.

Le cyberharcèlement, une réalité préoccupante

Selon le communiqué final du Conseil des ministres, 9,9 % des élèves interrogés rapportent des situations de cyberharcèlement. Le document ne précise toutefois ni la nature des faits, ni leur fréquence, ni les plateformes concernées. Ces informations seraient nécessaires pour mieux comprendre les manifestations du phénomène.

L’enquête révèle également que 17,9 % des élèves déclarent avoir subi des violences ou du harcèlement à l’école. Ces deux indicateurs témoignent de différentes formes de violences auxquelles les jeunes peuvent être confrontés, sans permettre de déterminer combien d’élèves sont simultanément concernés.

Des conséquences possibles sur la santé mentale

Le cyberharcèlement peut prendre la forme de menaces, d’humiliations répétées ou de diffusion de contenus dégradants. Ces comportements sont susceptibles d’affecter le bien-être psychologique des victimes et leur sentiment de sécurité, y compris en dehors de l’établissement scolaire.

L’enquête révèle parallèlement que 74,3 % des élèves interrogés éprouvent un sentiment de solitude, 64,3 % déclarent des troubles du sommeil et 22,7 % affirment avoir sérieusement envisagé le suicide. Le communiqué ne permet cependant pas d’établir de lien direct entre ces indicateurs et les situations de cyberharcèlement.

Renforcer la protection des élèves sur internet

Ces résultats interrogent les dispositifs de prévention et d’accompagnement. Selon le gouvernement, moins d’un tiers des établissements scolaires disposent d’un mécanisme formalisé de prise en charge sanitaire. La sensibilisation aux usages numériques, le signalement confidentiel des violences et l’accompagnement des victimes apparaissent ainsi comme des pistes prioritaires.

Alors que le Conseil des ministres a approuvé l’inscription du programme « École ZEN » dans la programmation budgétaire du PNCD 2026-2030, les mesures spécifiquement consacrées au cyberharcèlement restent à préciser. L’enjeu sera de faire de la protection numérique des élèves une composante effective des politiques de sécurité et de santé scolaires.