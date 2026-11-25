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Franceville, la capitale provinciale du Haut-Ogooué est sous le choc après la révélation d’une sordide affaire d’inceste rapportée par nos confrères du quotidien L’Union. Un père de famille d’une quarantaine d’années, identifié sous les initiales L.M.P., a été placé en détention préventive à la prison centrale de Yené. Il est soupçonné d’avoir abusé sexuellement de sa propre fille durant cinq années, sous couvert de pratiques mystiques destinées à favoriser son ascension sociale.

Selon les informations recueillies par L’Union, le calvaire de la victime aurait débuté alors qu’elle n’était âgée que de 13 ans et se serait poursuivi jusqu’à sa majorité, à 18 ans. Pour justifier ses actes odieux et maintenir son emprise sur l’adolescente, le géniteur aurait invoqué des croyances fétichistes, soutenant que sa puissance, sa réussite personnelle ainsi que d’éventuelles nominations professionnelles dépendaient directement de ces rapports incestueux.

Outre ces justifications occultes, le mis en cause aurait également manifesté une jalousie maladive à l’égard des jeunes hommes susceptibles d’approcher sa fille, renforçant ainsi son isolement.

Le courage de briser le silence

Las de subir ces violences répétées et malgré les menaces proférées par son père, la jeune fille a finalement trouvé la force de briser le mur du silence. Elle s’est confiée au responsable des parents d’élèves de son établissement scolaire, lequel a immédiatement alerté les autorités compétentes.

L’enquête diligentée a permis de verser un certificat médical au dossier, venant corroborer les déclarations de la plaignante. Interpellé par les forces de l’ordre, L.M.P. a été déféré devant le deuxième juge d’instruction près le tribunal de première instance de Franceville. Ce dernier a ordonné son placement sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt de Yené, où il attend désormais l’aboutissement de l’instruction judiciaire qui devra faire toute la lumière sur cette affaire.

Ce nouveau fait divers relance avec acuité la problématique des violences sexuelles intrafamiliales au Gabon, un fléau souvent passé sous silence en raison de la peur et des pressions exercées au sein même de la cellule familiale.