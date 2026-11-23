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Longtemps considéré comme une forme distincte de l’autisme, le syndrome d’Asperger est désormais intégré, depuis 2013, aux troubles du spectre de l’autisme (TSA). Cette évolution reflète une meilleure compréhension de ce trouble du neurodéveloppement, qui se caractérise par des difficultés persistantes dans les interactions sociales et la communication, sans déficience intellectuelle ni retard dans l’acquisition du langage. Enfants comme adultes peuvent être concernés.

Les psychiatres sont unanimes,les personnes présentant un autisme Asperger possèdent généralement un niveau d’intelligence normal, voire supérieur à la moyenne, ainsi qu’un langage bien développé. Toutefois, elles rencontrent des difficultés à décoder les règles sociales implicites et la communication non verbale. Leur manière de percevoir et d’analyser les informations diffère de celle de la majorité de la population, ce qui influence leur compréhension des situations du quotidien.

Cette particularité explique notamment leur tendance à interpréter les propos de façon très littérale et les difficultés qu’elles peuvent éprouver à comprendre les expressions faciales. Ainsi que le langage corporel ou encore à maintenir un contact visuel.

Un diagnostic basé sur une évaluation approfondie

L’autisme Asperger se distingue des autres formes de TSA par l’absence de retard de langage et de déficience intellectuelle. Les personnes concernées développent souvent une autonomie importante et de bonnes capacités d’adaptation, même si les interactions sociales restent un défi. Chez l’enfant, le diagnostic repose sur une évaluation pluridisciplinaire, généralement coordonnée par un pédopsychiatre. Celle-ci comprend l’observation du comportement dans différents contextes, l’analyse du développement du langage, des compétences sociales ainsi que des tests cognitifs afin d’établir un diagnostic précis.

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la prévalence de l’autisme demeure encore mal connue dans de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire. L’organisation souligne qu’aucune cause unique n’explique l’apparition des troubles du spectre de l’autisme. Les recherches indiquent l’existence de plusieurs facteurs susceptibles d’accroître le risque de développer ce trouble, sans qu’ils en soient systématiquement responsables.

Des facteurs de risque identifiés par la recherche

Dans l’article validé par la Dre Fanny Jacq, médecin psychiatre, plusieurs facteurs environnementaux sont associés à une probabilité plus élevée de développer un trouble du spectre de l’autisme. Les études scientifiques évoquent notamment l’âge avancé des parents, le diabète gestationnel, l’exposition prénatale à certains polluants atmosphériques ou métaux lourds.

Mais également la prématurité, des complications sévères lors de la naissance ainsi qu’une insuffisance pondérale à la naissance. Si ces éléments constituent des facteurs de risque reconnus, ils ne permettent pas, à eux seuls, d’expliquer l’apparition de l’autisme, qui résulte d’interactions complexes entre des facteurs génétiques et environnementaux.