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Le VIH continue de représenter un important défi de santé publique au Gabon. En effet, selon les données nationales de 2025 publiées par la Direction générale de la promotion de la santé, près de 52 000 personnes vivent avec le virus dans le pays. Malgré les progrès réalisés dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, la prévalence de la maladie demeure fixée à 3,6 % chez les personnes âgées de 15 à 49 ans, un taux qui n’a pratiquement pas évolué depuis plusieurs années.

Alors que les traitements antirétroviraux sont disponibles gratuitement et que les campagnes de sensibilisation se multiplient, pourquoi le taux de prévalence de 3,6% ne baisse-t-il pas ? La persistance de ce chiffre laisse penser que les efforts de prévention, de dépistage et d’accompagnement des patients restent insuffisants pour inverser durablement la tendance. De plus, elle met également en lumière la problématique des personnes perdues de vue, celles qui abandonnent leur traitement ou ignorent leur statut sérologique, contribuant ainsi à la poursuite de la chaîne de transmission.

Des avancées réelles, mais encore insuffisantes

Pourtant les autorités sanitaires soulignent des progrès significatifs Notamment, plus de 35 000 personnes sont actuellement sous traitement antirétroviral. Toute chose qui leur permet de vivre plus longtemps et dans de meilleures conditions de santé. Toutefois, près d’une personne sur trois vivant avec le VIH n’est toujours pas prise en charge. Cette réalité constitue un frein majeur à l’atteinte des objectifs de contrôle de l’épidémie et à l’espoir d’une éradication progressive de la maladie au Gabon.

Les chiffres de 2025 rappellent ainsi que le combat contre le VIH est loin d’être terminé. Au-delà des statistiques, ce sont des milliers de vies, de familles et de projets qui sont touchés. De ce fait,les spécialistes estiment qu’il existe encore de réelles possibilités de faire reculer l’épidémie, à condition de renforcer les actions de prévention, d’encourager le dépistage régulier et de lutter contre les préjugés qui entourent encore la maladie. La stagnation de la prévalence à 3,6 % apparaît dès lors comme un signal d’alarme qui impose une mobilisation plus forte de l’ensemble des acteurs afin de transformer l’espoir d’un Gabon sans sida en une véritable réalité.