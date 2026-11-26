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À l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles, célébrée ce 25 novembre, le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), aux côtés du système des Nations unies au Gabon, donne le coup d’envoi des 16 jours d’activisme. Cette campagne mondiale vise à renforcer la mobilisation contre toutes les formes de violences basées sur le genre (VBG), tout en rappelant la nécessité de garantir aux femmes et aux filles leurs droits, leur sécurité et leur dignité.

Dans son message de lancement, la représentante résidente de l’UNFPA au Gabon, Dr Leila Saiji Joudane, a insisté sur le caractère multiforme de ces violences. Physiques, sexuelles, psychologiques, psychosociales ou économiques, elles touchent les femmes et les filles dans différents espaces de leur vie. À ces manifestations s’ajoutent désormais les violences numériques, dont les conséquences dépassent largement le cadre virtuel. Menaces sur les téléphones, intimidations et harcèlement en ligne peuvent conduire les victimes au silence, à l’isolement, voire les pousser à abandonner leurs études ou leur activité professionnelle. Une réalité qui appelle à une vigilance accrue face aux nouvelles formes de violence.

Se mobiliser pour protéger les survivantes et combattre l’impunité

Au-delà de la sensibilisation, ces 16 jours constituent une occasion de rappeler que la lutte contre les violences basées sur le genre nécessite des réponses concrètes et coordonnées. Il s’agit notamment de favoriser la dénonciation des actes de violence, de faciliter l’accès des survivantes aux dispositifs de protection et de garantir leur accompagnement. L’UNFPA plaide ainsi pour une prise en charge sans jugement, comprenant l’accès aux soins, au soutien psychosocial, à un refuge sécurisé et à la justice. La campagne « Tous Unis » met également l’accent sur l’application effective des lois et la responsabilisation des auteurs, afin que les victimes ne soient plus contraintes de subir les conséquences du silence et de l’impunité.

La mobilisation lancée ce 25 novembre rappelle que la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles ne saurait se limiter à une campagne de quelques jours. Elle exige un engagement permanent des pouvoirs publics, des institutions, des organisations de la société civile, des familles et des communautés. Pendant ces 16 jours, et bien au-delà, l’enjeu est de faire évoluer les comportements, de briser les mécanismes de silence et de construire un environnement où chaque femme et chaque fille peut vivre, étudier, travailler et s’exprimer sans craindre de subir des violences. La protection de leurs droits relève d’une responsabilité collective.