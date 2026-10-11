Gabon : Philippe Tonangoye débarqué du gouvernement

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C’était l’un des membres clés du gouvernement, au regard de la dimension stratégique de son portefeuille ministériel. Philippe Tonangoye a été débarqué de son poste de ministre de l’Accès universel à l’Eau et à l’Énergie à l’occasion du remaniement gouvernemental intervenu ce dimanche 11 octobre 2026. Nommé en mai 2025, il avait pour mission principale d’améliorer l’accès des ménages à l’eau potable et à l’électricité. Un chantier majeur, tant les attentes des populations demeurent fortes face aux difficultés persistantes dans ces deux secteurs essentiels.

Un peu plus d’un an après sa nomination, le désormais ancien membre du gouvernement quitte ses fonctions sans avoir véritablement convaincu les populations. Il est remplacé par Olivier Mouckocko, appelé à prendre les rênes de ce département ministériel particulièrement sensible. Ces derniers mois, les difficultés d’approvisionnement en eau et les perturbations de la fourniture d’électricité ont considérablement éprouvé les ménages, au point d’alimenter le mécontentement.

Un secteur sous pression

Les difficultés rencontrées par la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) ont contribué à fragiliser davantage la confiance des populations. Entre les sabotages d’installations, les vols d’équipements, l’incendie survenu à son siège et les délestages intempestifs, l’entreprise a accumulé les incidents et les insuffisances. Cette situation, marquée par des interruptions récurrentes des services, place désormais les autorités face à l’urgence de rétablir durablement la qualité de la distribution et de répondre aux besoins des usagers, confrontés à des contraintes qui affectent leur quotidien.

Pour Olivier Mouckocko, les défis s’annoncent considérables. Le nouveau ministre devra notamment piloter la séparation des secteurs de l’eau et de l’électricité, annoncée pour début 2027 et accélérer le suivi des travaux de construction des centrales électriques à travers le pays. Il lui reviendra également de concrétiser les projets d’amélioration de la desserte en eau dans les quartiers, notamment à travers la convention signée avec le groupe français Suez lors de la visite d’Etat du président Brice Clotaire Oligui Nguema en France. Autant de dossiers prioritaires qui permettront de mesurer sa capacité à apporter des réponses concrètes aux attentes des gabonais et à restaurer progressivement leur confiance.