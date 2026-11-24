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Le Samu social gabonais lance ce lundi 23 novembre 2026 sa 20ème campagne « De l’obscurité à la lumière », consacrée à la chirurgie gratuite de la cataracte. Prévue jusqu’au dimanche 29 novembre, cette nouvelle édition vise à permettre à des personnes souffrant de cette affection oculaire de bénéficier d’une prise en charge chirurgicale sans frais. Une initiative qui s’inscrit dans la continuité des actions menées par la structure en faveur des populations vulnérables.

Selon le Samu social gabonais, ces campagnes ont déjà permis de prendre en charge plus de 12 000 Gabonais atteints de cataracte. Derrière ce bilan, l’organisation met en avant la mobilisation de ses partenaires et la détermination de ses équipes à maintenir ces interventions malgré les difficultés rencontrées. Pour les responsables de la structure, l’enjeu dépasse le seul traitement médical. Il s’agit également de redonner aux patients leur autonomie et leur capacité à participer pleinement à la vie sociale.

20 campagnes au service de la récupération de la vue

À travers cette 20ème édition, le Samu social gabonais réaffirme ainsi son engagement en faveur de l’accès aux soins ophtalmologiques. La cataracte, qui peut progressivement altérer la vision jusqu’à entraîner une cécité, constitue un véritable handicap lorsqu’elle n’est pas prise en charge. La chirurgie permet, dans de nombreux cas, de restaurer la vision et d’améliorer considérablement la qualité de vie des personnes concernées. D’où l’importance de rapprocher ce type de soins des populations qui disposent de moyens limités.

Au-delà des chiffres, ces campagnes témoignent d’une action humanitaire inscrite dans la durée. Pour le Samu social gabonais, cette longévité repose notamment sur la confiance des partenaires et sur la mobilisation autour d’un objectif commun, c’est de permettre aux personnes atteintes de cataracte de retrouver la vue. Le soutien du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a également été salué par la structure. Avec plus de 12 000 personnes prises en charge, cette campagne apparaît ainsi comme une réponse concrète à une problématique de santé qui affecte directement l’autonomie et le quotidien des patients.