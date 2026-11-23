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Parce que mieux comprendre sa santé passe aussi par une meilleure connaissance des examens médicaux, le Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL) a consacré, le 11 novembre 2026, une capsule à l’électroencéphalogramme (EEG). Réalisé au service de neurologie, cet examen permet d’explorer l’activité électrique du cerveau et d’apporter des éléments utiles au diagnostic de plusieurs affections neurologiques. Accessible tous les jours au CHUL, l’EEG se veut ainsi un outil important dans la prise en charge des patients.

Selon le Dr Diouf Mbourou Nelly, neurologue et neurophysiologiste au CHUL, l’EEG permet d’enregistrer l’activité électrique du cerveau. Pour expliquer son fonctionnement, la spécialiste compare le cerveau à une centrale électrique. L’examen est indolore et dure environ 45 minutes. Il est notamment indiqué pour rechercher une épilepsie, mais aussi face à des pertes de connaissance inexpliquées. De plus, il peut contribuer au suivi de certaines pathologies neurologiques. Le dispositif utilisé comprend notamment un écran, une unité centrale et une imprimante, permettant de recueillir et d’analyser les signaux électriques produits par le cerveau.

Un examen utile au diagnostic et au suivi neurologique

Au-delà de l’épilepsie, les indications de l’EEG sont également liées aux troubles du sommeil. L’examen peut aussi être réalisé dans le cadre de certaines atteintes cérébrales, notamment l’encéphalite ou la méningo-encéphalite. Par ailleurs, il peut aider à rechercher l’origine d’un syndrome confusionnel, caractérisé entre autres par des troubles de la mémoire, une désorientation dans le temps et l’espace, une agitation ou encore des difficultés de compréhension. Ainsi, l’EEG constitue un outil complémentaire pour orienter le diagnostic et assurer le suivi de certains patients en neurologie.

Enfin, la réalisation de l’examen nécessite quelques précautions simples comme de se laver les cheveux avant le rendez-vous et d’éviter l’utilisation de produits coiffants. Ces mesures permettent de faciliter la pose du matériel et l’enregistrement des signaux électriques. À travers cette capsule, le CHUL rappelle donc l’importance de mieux connaître les examens médicaux afin de comprendre leur utilité. Avec l’EEG, les équipes de neurologie disposent d’un outil accessible pour explorer le fonctionnement électrique du cerveau et accompagner la prise en charge des patients.