CNAMGS : jusqu’à 25 % de pénalité pour les employeurs qui ne déclarent pas leurs cotisations

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Les employeurs gabonais sont prévenus. Pour les cotisations sociales correspondant aux salaires de juillet, août et septembre 2026, la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) fixe la période de règlement du 1er au 30 octobre. Au-delà, les retardataires s’exposent notamment à une majoration pouvant atteindre 25 % en cas de défaut de déclaration. Une exigence de discipline contributive qui pose, en retour, la question de l’efficacité du service rendu aux assurés.

La CNAMGS resserre le calendrier autour des obligations sociales des employeurs publics, privés et parapublics. Dans un article publié le 23 septembre 2026, Direct Infos Gabon rapporte que « les déclarations doivent désormais être effectuées en ligne », tandis que les cotisations du troisième trimestre devront être réglées entre le 1er et le 30 octobre 2026. La campagne concerne les rémunérations versées durant les mois de juillet, août et septembre.

6,1 % de cotisations entre employeur et salarié

Sur le plan financier, Direct Infos Gabon précise que « le taux de cotisation est fixé à 4,1 % pour la part patronale et 2 % pour la part salariale », avec un plafond établi à 2,5 millions de FCFA. Les employeurs doivent préalablement renseigner leur Déclaration trimestrielle des salaires (DTS) depuis l’espace qui leur est réservé sur le portail de la CNAMGS.

Cette dématérialisation constitue un enjeu non négligeable. En permettant aux entreprises d’accomplir leurs formalités à distance, la CNAMGS peut théoriquement réduire les déplacements, fluidifier le traitement des dossiers et surtout améliorer la traçabilité des déclarations. Encore faut-il que la plateforme demeure suffisamment accessible et opérationnelle pendant toute la campagne, notamment pour les entreprises confrontées à des difficultés de connexion ou établies à l’intérieur du pays.

Une sanction de 25 % qui peut peser sur les entreprises

L’avertissement adressé aux employeurs est surtout financier. Direct Infos Gabon relève qu’« au-delà du 30 octobre 2026, les entreprises s’exposent aux majorations prévues par la réglementation ». Celles-ci sont annoncées à 25 % en cas de défaut de déclaration et à 2 % en cas de paiement tardif.

Ces pénalités peuvent rapidement devenir significatives pour une entreprise disposant d’une masse salariale importante. Mais elles peuvent également peser sur les petites structures dont les trésoreries restent fragiles. Le message de la Caisse est donc sans ambiguïté : l’anticipation devient la meilleure protection contre un surcoût qui viendrait s’ajouter aux cotisations normalement dues.

Aux cotisations doit répondre la qualité des prestations

Cette campagne remet néanmoins sur la table une autre dimension du contrat social. Si les entreprises doivent déclarer correctement leurs salariés, prélever les cotisations correspondantes et reverser les sommes dues dans les délais, l’exigence de régularité doit également trouver sa contrepartie dans la qualité de la couverture offerte aux travailleurs.

Car derrière chaque cotisation patronale ou salariale se trouve une finalité : permettre aux assurés d’accéder effectivement aux prestations de l’assurance maladie. La rigueur imposée aux cotisants doit donc aller de pair avec l’amélioration continue de la prise en charge, des délais administratifs et des relations avec les structures sanitaires conventionnées. C’est à cette condition que la cotisation sociale est perçue non comme une charge supplémentaire, mais comme le financement effectif d’une protection sociale accessible.

Pour le troisième trimestre 2026, le compte à rebours est désormais lancé : les employeurs ont jusqu’au 30 octobre pour se conformer à leurs obligations. À la CNAMGS, parallèlement, de démontrer que la discipline exigée des cotisants se traduit effectivement par un service à la hauteur des contributions collectées.