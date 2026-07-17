Gabon : plus de 500 candidats en situation de handicap aux examens nationaux 

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La convocation aux différents examens nationaux session 2026 a vu la participation de plus de 500 candidats en situation de handicap sur l’ensemble des centres de compositions du territoire. Une statistique qui met en avant la volonté des parents et des gouvernants à faciliter l’accès des apprenants à des besoins spécifiques aux épreuves nationales.

C’est une avancée significative et prometteuse pour le secteur de l’éducation. Dans le détails, le Certificat d’études primaire(CEP), a enregistré 150 candidats, le Brevet d’études du premier cycle (BEPC) a enregistré 187 candidats. Et le Baccalauréat encore en cours de composition retient près de 200 futurs bacheliers en situation de handicap, pour un total de plus de 500 personnes, indique l’Agence gabonaise de presse (AGP). Au ministère de l’Éducation nationale, cette évolution est présentée comme le résultat d’aménagements destinés à garantir l’accessibilité des épreuves et l’égalité des chances.

Une participation croissante, symbole d’une école inclusive

La ministre d’État Camélia Ntoutoume Leclercq s’est félicitée des avancées enregistrées, en soulignant que l’accompagnement mis en place permet aux candidats en situation de handicap de passer les examens dans de meilleures conditions. Toute chose qui a concouru à la hausse des données d’adhésion. « Nous avons remarqué que les parents, qui étaient découragés auparavant, présentent désormais de plus en plus leurs enfants. J’ai d’ailleurs eu la joie de revoir un candidat que j’avais rencontré lors de son BEPC et avec qui nous nous étions promis de nous retrouver au baccalauréat »,a déclaré Camélia Ntoutoume Leclercq.

Au-delà des chiffres, cette dynamique traduit une volonté politique de faire de l’école gabonaise un espace ouvert à tous. L’AGP rapporte que cette politique est mise en œuvre sous les instructions du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, avec l’ambition de garantir à chaque enfant un accès équitable à l’éducation. Dans ce contexte, la présence de ces centaines de candidats aux examens nationaux apparaît comme un signal fort en faveur de l’inclusion sociale et de la réduction des inégalités.En donnant à ces candidats les moyens de concourir dans des conditions justes, le Gabon pose un jalon important vers une école plus accessible, plus humaine et plus représentative de la diversité de ses apprenants.