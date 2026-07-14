Port-Gentil : 100% de réussite au BEPC 2026 à la prison du Château 

Ecouter l'article

Dix candidats présentés, dix admis. À la Prison centrale de Port-Gentil, la session 2026 du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) s’est soldée par un carton plein magistral. Ce taux de réussite exceptionnel de 100 % ne représente pas seulement une victoire scolaire ; il confirme de manière éclatante la place grandissante que prend l’éducation au sein du processus de réinsertion des personnes privées de liberté.

Derrière ce succès retentissant se cache un travail de longue haleine. Âgés de 17 à 22 ans, ces dix jeunes hommes ont suivi une préparation intensive tout au long de l’année. Rythmé par un emploi du temps rigoureusement élaboré, leur quotidien s’est articulé autour de sessions d’études quotidiennes, de 9 heures à 17 heures.

Ces enseignements réguliers ont permis de consolider les acquis et de maîtriser l’ensemble des matières du programme officiel. Loin de se contenter d’une simple formule d’admission, l’assiduité et la discipline des candidats ont payé au-delà des espérances : plusieurs d’entre eux ont décroché leur diplôme avec les mentions Bien et Assez Bien, symboles de leur volonté farouche de se construire un avenir meilleur.

L’engagement crucial des enseignants bénévoles

Cette réussite collective est également le fruit d’une solidarité remarquable. Des enseignants bénévoles, issus des collèges et lycées de Port-Gentil, n’ont pas hésité à donner de leur temps. Grâce à leur dévouement et à leur disponibilité constante, ils ont dispensé des cours dans toutes les disciplines, offrant ainsi à ces détenus les mêmes chances de réussite que les candidats du cursus scolaire officiel.

Pour la Prison centrale de Port-Gentil, ce dénouement n’est pas un cas isolé mais une confirmation. L’établissement fait figure de référence en matière d’éducation en milieu carcéral depuis plusieurs années. Le Directeur général, le Lieutenant-colonel Jean-Jacques Ona Mbengha, s’est d’ailleurs réjoui de cette performance, félicitant chaleureusement les lauréats pour leur persévérance et saluant l’implication des équipes pédagogiques.

Le baccalauréat en ligne de mire

Portés par cette formidable dynamique, les nouveaux diplômés refusent de s’arrêter en si bon chemin. Ils affichent désormais l’ambition de poursuivre leurs études jusqu’au baccalauréat, convaincus que le savoir est leur meilleur passeport pour un retour réussi dans la société. En transformant les esprits, la prison de Port-Gentil prouve que l’accès à l’instruction peut redessiner des trajectoires de vie et offrir une seconde chance à une jeunesse résolue à tourner la page.