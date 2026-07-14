Akanda : Le Dôme Millenium, nouvelle vitrine de l’événementiel gabonais

Ecouter l'article

C’est dans une atmosphère à la fois dynamique et chaleureuse que s’est tenue, ce mardi 14 juillet 2026 à Sherko, l’inauguration officielle du Dôme Millenium. Conçu par Quantum, filiale de la holding Eben Industries dirigée par Éric Benquet, ce nouvel écrin moderne a réuni médias, partenaires et acteurs clés du secteur, venus explorer un outil d’envergure nationale.

Plutôt que d’occuper le devant de la scène, le fondateur d’Eben Industries a choisi de confier les rênes de la présentation à ses propres collaborateurs. Porté par Boukene, Directeur commercial, Noëlle Doufilou, responsable administrative et Josée Rogoveny, responsable de la communication, ce choix managérial fort, fondé sur la responsabilisation et l’autonomie, illustre à merveille l’identité humaine du groupe.

Une modularité exceptionnelle au service de tous les projets

Le grand point fort du Dôme Millenium réside sans conteste dans sa flexibilité structurelle. Conçu pour s’adapter aux exigences d’un marché en pleine mutation, l’espace peut accueillir jusqu’à 1 200 personnes debout, offrant un cadre idéal pour des concerts, spectacles ou grands rassemblements populaires. En configuration assise, l’espace se métamorphose : il peut confortablement attabler entre 400 et 500 convives, un format parfaitement adapté pour des galas de prestige, des séminaires d’entreprise, des défilés de mode ou des mariages mémorables.

Afin de répondre précisément aux besoins spécifiques de chaque client, la direction a opté pour des solutions hautement personnalisables. Les tarifs débutent à partir de 3,5 millions de FCFA, incluant des prestations de service et un accompagnement sur mesure pour garantir la réussite de chaque manifestation.

Une synergie d’accueil unique et un moteur pour la croissance

La visite guidée du complexe a mis en lumière un atout logistique de taille : la complémentarité directe avec le restaurant « À La Queue Leu Leu », situé sur le même site. Cette synergie permet aux organisateurs de centraliser, en un lieu unique et sécurisé, l’espace de réception et une offre de restauration de qualité.

Bien plus qu’une simple salle de réception, le Dôme Millenium incarne une vision ambitieuse pour le Gabon. En investissant concrètement dans le secteur privé, Eben Industries s’aligne pleinement sur les directives de diversification économique, de modernisation et de création d’emplois insufflées par le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce projet promet ainsi de devenir un puissant catalyseur d’opportunités pour la jeunesse, les entrepreneurs et l’ensemble des prestataires locaux.