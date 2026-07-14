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Spotify : Emma’a, première artiste gabonaise à cumuler 80 millions de streams

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 14 juillet 2026 à 7h32min
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L'artiste chanteuse Emma’a © D.R.
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Emma’a entre dans l’histoire de la musique gabonaise. Selon une publication relayant des données du dernier raport de Luminate, la jeune chanteuse dépasse désormais les 80 millions de streams cumulés sur Spotify. Ce qui ferait d’elle l’artiste gabonaise la plus écoutée de tous les temps sur la plateforme. Cette performance confirme l’ascension fulgurante d’une voix qui s’impose peu à peu au-delà des frontières nationales.

La jeune artiste de 22 ans qui a fait du Afro R&B sa signature depuis ses débuts voit sa progression portée par une audience numérique en constante expansion. Avec plus de 300.000 auditeurs mensuels sur la plateforme de musique Spotify, elle ne cesse de marquer une présence soutenue auprès du public. Et cette fois encore ce ne sont pas juste des morceaux qui attirent l’attention mais bien l’impact généré par la chanteuse dans ce milieu. Ce qui lui vaut une expansion large qui dépasse les frontières du Gabon depuis plusieurs années. 

Une ascension qui redessine les repères 

Cette montée en puissance donne une nouvelle dimension à la scène musicale gabonaise. Avec ces 80 millions de streams sur la plateforme, l’artiste vient de détrôner le regretté Oliver Ngoma, qui jusqu’à lors était le gabonais le plus écouté sur Spotify. Un déclassement qui envoie un signal fort de l’impact de la musique d’Emma’a chez les mélomanes. Mais il indique aussi le basculement d’une génération vers les usages numériques et les logiciels de streaming. 

Au-delà du chiffre, cette étape marque surtout une reconnaissance artistique et commerciale importante. Emma’a rejoint ainsi le cercle restreint des voix féminines francophones qui s’imposent dans l’écosystème du streaming africain. Mais surtout, devient la première gabonaise toute génération confondue à atteindre 80 millions de streams. Pour la jeune artiste, ce cap symbolise autant la force de son univers musical que l’élargissement du rayonnement gabonais sur les plateformes mondiales. En tout cas, bon vent à Emma’a…

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 14 juillet 2026 à 7h32min
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