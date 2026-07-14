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Gabon : la Garde Républicaine lance un vaste projet agricole de trois hectares 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 14 juillet 2026 à 11h19min
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La la ministre d'État, ministre de la Défense nationale du Gabon Brigitte Onkanowa en visite sur le site agricole de la GR © D.R.
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À Ayémé, sur un vaste site de trois hectares, les militaires de la Garde Républicaine (GR) s’investissent désormais dans l’agriculture productive. Ce projet d’envergure nationale vise à renforcer la production locale et à concrétiser la vision fondamentale de l’union entre l’armée et la Nation.

C’est au cœur d’une zone forestière dense que les premières opérations ont été lancées. Des militaires s’activent pour débroussailler une parcelle qui portera bientôt les promesses d’une autosuffisance accrue. Pour la Garde Républicaine (GR), cette immersion dans le monde agricole constitue une mission complémentaire stratégique.

Loin d’être une simple initiative isolée, ce projet s’articule autour d’un programme complet. Lors de la présentation officielle, la ministre d’État, ministre de la Défense nationale du Gabon Brigitte Onkanowa  a détaillé la feuille de route avec pour objectif  « la production agricole, l’élevage, la pisciculture, la transformation agroalimentaire, la formation technique et le soutien logistique. ». Il s’agit d’une approche globale pensée pour diversifier les compétences des forces de défense et maximiser leur utilité publique.

L’expertise locale au cœur de la stratégie

Le succès de cette entreprise repose sur une synergie étroite avec les populations locales. Les autorités militaires insistent sur le fait que le savoir-faire des agriculteurs environnants sera pleinement valorisé. « Nous allons profiter de l’expertise des populations environnantes », a expliqué le responsable du site sur le terrain. « C’est une action qui considérera l’expérience des populations, mais elle ne sera pas gratuite. Ces produits qui seront vendus à la Garde Républicaine, c’est un moyen de subsistance. Nous aurons besoin de ces populations pour pouvoir nous accompagner dans ce projet. »

Cette alliance inclusive vise à faciliter le transfert de compétences et à cimenter les liens sociaux à travers un effort de développement partagé. En capitalisant sur l’expérience des civils, l’institution militaire garantit la viabilité technique de ses cultures.

Un modèle inspiré et des retombées d’avenir

Le Gabon n’improvise pas cette démarche. Le membre du gouvernement a rappelé la genèse de cette orientation stratégique : « Cette initiative n’est pas une improvisation. Elle s’inspire de modèles éprouvés sur le continent africain, où les forces de défense et de sécurité ont su développer, à côté de leur mission régalienne, une agriculture militaire des fermes de défense, des unités de génie rural et une production vivrière encadrée par l’institution militaire. » a déclaré  Brigitte Onkanowa. 

Elle a ajouté avec assurance que « le Gabon dispose des conditions institutionnelles, humaines et foncières pour se hisser à son tour au rang de modèle national de référence dans la sous-région. »

À terme, les bénéfices attendus sont clairs : une augmentation significative de la production nationale, une réduction progressive de la dépendance aux importations et l’assurance de proposer des produits sains dans l’assiette des Gabonais. Sur le plan purement stratégique, ce programme permettra de consolider durablement la logistique militaire globale du pays.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 14 juillet 2026 à 11h19min
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