Gabon-Chine : l’exposition «De la tradition à la modernité» ouvre ses portes

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L’exposition « De la tradition à la modernité » a ouvert ses portes ce mercredi 15 juillet 2025 au Musée national des arts, rites et traditions du Gabon. Un événement organisé par l’ambassade de Chine et le ministère de la culture qui s’étend sur un mois. L’objectif promouvoir la diversité culturelle vestimentaire et artistique du Gabon et de la Chine.

Devant les personnalités diplomatiques et culturelles du pays,notamment le ministre du tourisme et de l’artisanat, Pr. Marcelle Ibinga épse Itsitsa, l’Ambassadeur de Chine au Gabon a tenu à rappeler le cadre de cette festivité. « Notre exposition se tient dans le cadre de l’année sino-africaine des échanges humains et culturels 2026 et constitue l’une des premières activités de la saison culturelle chinoise », a souligné Zhou Ping. Chants, danses, représentation artistique traditionnelle des deux pays ont rythmé cette cérémonie de lancement.

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En outre, cette célébration est une scène de valorisation de la pratique vestimentaire et intrinsèque des deux nations. «L’exposition qui nous réunit met en regard les patrimoines culturels de nos deux pays et illustre la profonde convergence de vues entre la Chine et le Gabon. Transmettre ces traditions et donner à la création contemporaine des racines culturelles solides », affirme Zhou Ping, Ambassadeur de Chine au Gabon. Pour la partie gabonaise, c’est une réaffirmation de la qualité des échanges culturels binationaux.

Photo de famille au terme du lancement de l’exposition «De la tradition à la modernité» organisé par l’ambassade de Chine au Gabon © D.R.

« Au-delà de sa dimension artistique et patrimoniale, cette exposition traduit une conviction que partagent nos deux pays. La culture constitue un pilier essentiel du dialogue entre les peuples et un puissant vecteur de rapprochement entre les nations. », a déclaré Paul Kessany, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé du rayonnement culturel. L’exposition « De la tradition à la modernité », entend faire la promotion des matières telles que la soie, le raphia, le hanfu qui est un vêtement mandarin. Elle se tiendra jusqu’au 16 août avec un accès gratuit et ouvert à tous les amoureux de la culture.