Christine Soro : «Nous devons faire de la cybersécurité une culture nationale» 

Ecouter l'article

Le Gabon fait face depuis plusieurs semaines à une recrudescence inquiétante des piratages de comptes WhatsApp, Gmail et d’autres services numériques. De plus en plus de victimes témoignent de groupes détournés, de messages frauduleux envoyés à leurs proches et, dans certains cas, de la perte totale de contrôle de leur identité numérique. Pour Christine Baguela épouse Soro, fondatrice de Digiewomen School, la situation ne relève plus d’un simple désagrément, mais d’un véritable enjeu de cybersécurité nationale.

Selon l’experte en transformation numérique et inclusion digitale, « lorsqu’un cybercriminel prend le contrôle de votre compte principal, il ne vole pas uniquement un numéro de téléphone : il tente de prendre possession de toute votre vie numérique ». Elle alerte également sur la vulnérabilité de tous les profils, y compris les chefs d’entreprise, les étudiants, les commerçants, les responsables d’administration et même les professionnels du numérique.

Les bons gestes pour contrer les pirates

Face à cette menace, Christine Soro invite les citoyens à adopter des réflexes simples mais essentiels. Elle recommande d’activer la vérification en deux étapes sur les comptes les plus sensibles, d’utiliser un mot de passe différent pour chaque service, de vérifier régulièrement les appareils connectés à Gmail et de télécharger uniquement des applications depuis les boutiques officielles. Elle met aussi en garde contre les faux concours, les promesses de gains rapides et les liens suspects reçus sur WhatsApp ou les réseaux sociaux.

L’experte insiste également sur le rôle de l’éducation numérique. « La meilleure protection reste la sensibilisation. Nous devons faire de la cybersécurité une culture nationale », souligne-t-elle, estimant que la lutte contre la cybercriminalité passe autant par la technologie que par le changement des comportements. En cas d’attaque, Christine Soro conseille de garder son calme, de tenter immédiatement de reprendre le contrôle du compte, de sécuriser en priorité l’adresse Gmail, de modifier les mots de passe et de prévenir rapidement les proches.

Elle recommande enfin de signaler l’incident aux opérateurs et aux autorités compétentes si des données sensibles ou de l’argent sont en jeu. Dans cette dynamique, Moov Africa Gabon Telecom, à travers son programme GT Academy, et Digiewomen School annonceront en septembre une formation dédiée à la cybersécurité. L’objectif est clair, outiller les citoyens pour mieux protéger leurs comptes et contribuer à un Gabon numérique plus sûr. Gageons que cette interpellation de Christine Soro soit bien reçue des utilisateurs whatsapp pour éviter de nouvelles attaques.