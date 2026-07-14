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Gabon : vers la mise en place d’un numéro vert pour dénoncer les crimes environnementaux

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 14 juillet 2026 à 17h58min
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En prélude au lancement d’un numéro vert national entièrement dédié à la protection de la nature, l’Agence nationale des parcs nationaux (ANPN) a organisé, le mardi 07 juillet 2026 à Libreville, un atelier de réflexion stratégique. Selon les informations rapportées par l’Agence gabonaise de presse (AGP), cette rencontre a rassemblé les administrations compétentes ainsi que plusieurs partenaires techniques et financiers majeurs.

Ce projet d’envergure bénéficie de l’expertise de l’ONG WildAid Africa pour l’appui technique, tandis que l’ambassade des États-Unis au Gabon en assure le soutien financier. L’objectif affiché par les parties prenantes est clair : structurer une réponse interinstitutionnelle forte et coordonnée face au pillage des ressources naturelles. 

Loin d’être une simple ligne téléphonique, ce futur outil se veut le pivot d’un dispositif global de lutte contre la criminalité environnementale, un fléau qui menace l’équilibre des écosystèmes du bassin du Congo.

Définir les règles du jeu pour une efficacité maximale

Au cours des travaux, les participants ont minutieusement analysé les aspects opérationnels de la future plateforme. De la réception de l’appel au traitement de l’alerte sur le terrain, chaque étape a été passée au crible. Qui décrochera ? Comment dispatcher les informations vers les brigades compétentes ? 

Les discussions ont ainsi permis de clarifier les rôles et les responsabilités des différentes administrations concernées. La réussite du projet dépendra en effet de la fluidité et de la rapidité de la coordination entre les forces de sécurité et les agents des parcs.

Donner la parole aux citoyens pour protéger le patrimoine

Une fois déployé, ce numéro vert offrira à chaque citoyen gabonais un canal de communication gratuit, confidentiel et facilement accessible. Braconnage, pêche illégale, coupes de bois clandestines ou pollutions sauvages : toutes les agressions contre la faune et la flore pourront être signalées en temps réel. 

En impliquant directement la population, les autorités font le pari d’une gouvernance environnementale participative. Cette mobilisation collective réaffirme la volonté ferme du Gabon de faire respecter la loi et de sanctuariser son exceptionnel patrimoine naturel pour les générations futures.

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