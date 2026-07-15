Japanim Gabon : le manga Naruto à l’honneur de la troisième édition 

Ecouter l'article

La capitale gabonaise a vibré au rythme de l’énergie des Otakus le week-end écoulé. Le Festival Japanim Gabon, organisé par Otaku N.Co, s’est tenu du 10 au 12 juillet dernier à Libreville sous le thème épique de Naruto. Durant trois jours, les fans du manga et les amoureux de cet univers otaku ont laissé parler leur créativité.

C’est le rendez-vous devenu incontournable pour les Otakus du Gabon depuis trois ans. Pour cette édition, c’est sur le thème du manga Naruto que les participants ont laissé parler leur imagination et amour pour l’animé. Cosplays des différents personnages, et même de ceux d’autres animés, armures, représentations bref, les mangakas ont répondu présent à cette invitation du Festival Japanim Gabon.

72H dans un univers de folie et enfantin

C’est ce qu’on peut dire au sortir de ces trois jours de folie. Plusieurs activités ont rythmé cette rencontre. Il s’agit des activités de peinture sur tableau miniature ou sur masque, dessin, essayage de Kimono, maquillage artistique, origami, ou encore le Karaoké. Autant de stands qui ont fait briller les yeux des petits et des adultes autour de cette passion commune. Des personnalités comme Sir Okoss ont rehaussé ces journées par leur présence dans le jury du concours du meilleur Cosplay Mangas.

En outre, le carrefour du Japanim a également été une occasion de promouvoir la culture animé gabonaise. En effet, des bandes dessinées gabonaises ont été à l’honneur dans l’exposition vente. Pour les organisateurs du Festival Japanim c’est un sentiment de satisfaction et de reconnaissance qui prévaut. Il faut dire que cette édition a, selon les premières statistiques, attiré plus de 3000 personnes. Bien au-dessus de la deuxième édition. Au sortit de cette édition, le Festival Japanim, se présente comme l’épicentre des Otaku et le lieu où l’esprit d’enfance est maître. Rendez-vous en 2027 !