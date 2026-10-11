Gabon : Camélia Ntoutoume-Leclercq remplacée par Jacqueline Ilogue à l’Éducation nationale !

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Le chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a acté, ce dimanche 11 octobre 2026, un nouveau gouvernement. Au nombre des 8 membres partant figure Camélia Ntoutoume-Leclercq qui est remplacée par Jacqueline Ilogue, anciennement ministre du Travail. La nouvelle ministre de l’Éducation nationale est appelée à poursuivre les chantiers entamés par sa prédécesseure pour un secteur davantage dynamique.

C’est la secrétaire générale de la Présidence de la République, Murielle Minkoué, qui a rendu public ce remaniement au Palais Rénovation de Libreville. 8 ministres ont donc quitté l’équipe gouvernementale pour laisser place à une nouvelle élite. Le départ de Camélia Ntoutoume-Leclercq a créé la surprise. D’ailleurs des acteurs de la société ont marqué leur étonnement. « Beaucoup ont cru qu’elle ne quitterait jamais ce poste, qu’elle a occupé pendant six ans », nous a confié l’un deux.

Fin surprenante pour la dynamique Camelia Ntoutoume-Leclercq !

Énarque sortante avait été nommée tout d’abord sous Ali Bongo Ondimba, puis sous Brice Clotaire Oligui Nguema après le coup d’État. Une longévité qui n’avait pas manqué de faire grincer les dents de ceux qui estimaient qu’elle avait « un siège vissé ». Ce dimanche 11 octobre 2026, le chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema a donc provoqué un véritable tremblement de terre en la remplaçant. À noter que le ministère dont Jacqueline Ilogue a hérité a perdu l’enseignement technique et professionnel.

Cette mission est désormais dévolue au Pr. Marcelle Ibinga épouse Itsitsa. Au fil de son mandat, la ministre d’État sortante a porté plusieurs chantiers au nombre desquels la création d’instituts de formation des enseignants du préprimaire, du primaire et du secondaire, dotés d’outils numériques. Fruit d’une réflexion sur une nouvelle gouvernance de l’École normale supérieure. Autre fait notable, un audit sur plus de 300 agents absents ou en litige, afin de libérer des postes budgétaires.

Une commission tripartite, réunissant l’Éducation, la Fonction publique et le Budget, a également planché sur les salaires et les avancements. Camélia Ntoutoume-Leclercq a par ailleurs initié la création d’un guichet unique pour les agents. Ce changement de visage a ouvert une dynamique nouvelle. Les partenaires sociaux ont appelé à un changement d’interlocuteur pour remettre le secteur éducatif sur les rails. Gageons que la nouvelle ministre saura répondre aux attentes et mettre en musique sa touche.