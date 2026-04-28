Gabon-Pays-Bas : une Fête du Roi sous le sceau du renforcement de la coopération

Ecouter l'article

Ce lundi 28 avril 2026, Libreville s’est parée d’orange le temps d’une soirée mémorable. L’ambassadeur des Pays-Bas au Gabon, Joris W.P. Jurriëns, a célébré la Fête du Roi en l’honneur de l’anniversaire du roi Willem-Alexander, marquant une volonté ferme de renforcer les liens historiques et commerciaux entre les deux nations.

L’événement, placé sous le signe de la convivialité et de la coopération, s’est déroulé en présence de membres du gouvernement gabonais, notamment Maurice Ntossui Allogo, ministre des Eaux et Forêts, et Jacqueline Bignoumba, ministre du Travail, ainsi que de nombreux diplomates accrédités.

Un héritage commercial solide

Dans son allocution, l’ambassadeur a rappelé la profondeur des relations bilatérales, soulignant que les Pays-Bas figurent aujourd’hui comme le sixième partenaire commercial du Gabon, avec des exportations s’élevant à 724 millions de dollars. « Depuis des décennies, le Gabon et les Pays-Bas entretiennent de très bonnes relations bilatérales basées sur des échanges économiques et commerciaux », a déclaré Joris W.P. Jurriëns.

Si la communauté néerlandaise a longtemps été centrée sur l’exploitation pétrolière, elle se veut aujourd’hui plus « diversifiée », s’impliquant dans le développement portuaire, la gestion de l’eau et le transport maritime.

Le Gabon : une terre d’opportunités

Le diplomate a brossé le portrait d’un Gabon dynamique, perçu par les investisseurs bataves comme un carrefour de croissance. L’expertise néerlandaise souhaite s’exporter davantage dans des secteurs clés tels que l’agro-business, la logistique et l’énergie durable.

Une vue des convives lors de la Fête du Roi © GMT

« Le retour que je reçois des entreprises néerlandaises, c’est que le Gabon est considéré comme un pays qui offre plein d’opportunités […] Ces opportunités offrent la possibilité d’investissement et la diffusion de l’expertise néerlandaise afin de stimuler la coopération avec les autorités gabonaises », a-t-il précisé.

Un front commun pour la biodiversité

Au-delà de l’économie, c’est l’engagement environnemental qui cimente cette amitié. Reconnaissant le rôle crucial du Gabon en tant que « sanctuaire de la nature », l’ambassadeur a salué la gestion exemplaire des forêts et des eaux douces du pays. « Dans ce contexte multilatéral, les Pays-Bas et le Gabon collaborent en matière de préservation des forêts et des gestions durables du bois », a souligné Joris W.P. Jurriëns.

Cette célébration de la Fête du Roi ne fut pas seulement un hommage à la monarchie néerlandaise, mais un véritable tremplin diplomatique, réaffirmant que l’avenir entre Libreville et Amsterdam se conjugue désormais au présent, entre innovation industrielle et protection de la planète.