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Guerre au Moyen-Orient : vers une hausse du prix des préservatifs au Gabon ? 

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 28 avril 2026 à 14h42min
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Le groupe Karex, principal fabricant mondial de préservatifs, a annoncé une hausse pouvant atteindre 30 % sur ses produits en caoutchouc, notamment les préservatifs le 24 avril 2026. Cette décision intervient dans un contexte de fortes tensions sur le marché mondial de l’énergie, où les prix restent très instables.

À l’origine de cette situation se trouvent le conflit au Moyen-Orient et les perturbations du transport maritime dans le détroit d’Ormuz, un passage essentiel pour le commerce du pétrole. Ces difficultés provoquent une hausse du prix du pétrole, mais aussi des retards de livraison et une augmentation des coûts de transport à l’échelle mondiale.

Quand le pétrole influence aussi le marché des préservatifs

Même s’ils sont fabriqués principalement à partir de latex naturel, les préservatifs dépendent aussi de produits issus du pétrole à plusieurs étapes de leur fabrication, comme la transformation, l’emballage et le transport. Par conséquent, lorsque le coût de l’énergie augmente, le prix final de ces produits peut lui aussi augmenter.

Au Gabon, où ces produits sont surtout importés, la situation pourrait avoir des effets indirects. Des marques comme KISS, Lovers Plus ou celles produites par Karex sont distribuées grâce à des partenariats avec des organisations telles que Organisation mondiale de la santé (OMS), Fonds des nations unies pour la population (UNFPA) et DKT International.

Des effets encore limités, mais un risque à surveiller

Pour l’instant, aucune hausse de prix ni rupture de stock n’a été constatée sur le marché local. Les systèmes d’approvisionnement, notamment les achats en grande quantité et les programmes de distribution à prix réduit, permettent encore d’amortir les effets de cette hausse mondiale.

Mais dans un pays fortement dépendant des importations, la situation reste fragile. Si les tensions au Moyen-Orient se prolongent, le prix de ces produits essentiels pourrait finir par augmenter. Cela rappelle que des crises géopolitiques éloignées peuvent parfois avoir des conséquences bien concrètes sur la santé publique et le quotidien des populations.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire

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