Addis-Abeba : le Gabon élu 1er vice-président du Forum africain sur le développement durable

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Réuni du 28 au 30 avril 2026 à Addis-Abeba, le Forum régional africain sur le développement durable a porté le Gabon à la 1ère vice-présidence de cette instance stratégique. Une reconnaissance qui consacre l’engagement du pays dans la mise en œuvre des agendas 2030 et 2063, et renforce son positionnement sur les enjeux de transformation durable en Afrique. Cette consécration intervient dans le cadre de la 12ᵉ session du Forum régional africain sur le développement durable.

Cette élection intervient dans un contexte où les États africains cherchent à accélérer la mise en œuvre du Programme 2030 des Nations unies et de l’Agenda 2063 de l’Union africaine. Elle traduit également une reconnaissance des efforts du Gabon en matière de gouvernance environnementale, de gestion des ressources naturelles et de promotion d’un modèle de croissance durable.

Une reconnaissance continentale d’un engagement structuré

À travers cette distinction, c’est la trajectoire engagée par les autorités gabonaises qui est saluée. Le pays s’est progressivement positionné comme un acteur crédible sur les questions de développement durable, notamment grâce à ses politiques en matière de préservation des forêts, de transition écologique et de diversification économique.

Présent aux travaux, le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et du Développement rural, Pacôme Kossy, représente le Gabon dans les différentes sessions stratégiques. Il doit notamment intervenir lors d’un panel de haut niveau consacré à la transformation des systèmes alimentaires et au renforcement de la résilience des économies africaines. Sa participation s’inscrit dans une volonté de porter la voix du Gabon sur des enjeux structurants, tout en partageant les avancées nationales dans le cadre de l’Examen national volontaire.

Des enjeux économiques et sociaux au cœur des débats

Au-delà de la reconnaissance institutionnelle, cette nomination place le Gabon au cœur des discussions sur les défis majeurs du continent. La question de la sécurité alimentaire, de la transformation agricole et de la résilience économique figure parmi les priorités abordées lors de cette session. Dans ce cadre, les autorités gabonaises entendent valoriser les initiatives nationales visant à moderniser les filières agricoles, renforcer les chaînes de valeur locales et réduire la dépendance aux importations alimentaires. Cette approche rejoint les préoccupations plus larges des États africains, confrontés à des chocs multiples, notamment climatiques, économiques et géopolitiques.

L’élection du Gabon à la 1ère vice-présidence du Forum régional africain sur le développement durable consolide son rôle dans les instances continentales. Elle témoigne d’une volonté de peser davantage dans la définition des orientations stratégiques africaines. Cette dynamique s’inscrit dans la vision portée par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui place le développement durable, inclusif et souverain au cœur de l’action publique. À travers cette reconnaissance, le Gabon envoie un signal clair : celui d’un pays engagé dans la transformation de son modèle de développement, tout en contribuant activement aux réflexions collectives sur l’avenir du continent.