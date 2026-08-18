Gabon : 22 600 citoyens bénéficiaires d’un accès amélioré à l’eau potable 

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Au Gabon, l’accès à l’eau potable continue de constituer un enjeu majeur de santé publique et de développement. En 2025, les efforts engagés dans le secteur ont permis à 22 600 personnes de bénéficier d’un accès amélioré à une eau potable de qualité. Cette avancée s’inscrit dans les actions menées en faveur de l’amélioration des conditions de vie des populations.

Présenté dans le Rapport annuel des Nations Unies au Gabon 2025, ce résultat traduit la volonté de renforcer l’accès aux services essentiels, notamment dans les communautés confrontées à des difficultés d’approvisionnement. L’amélioration de l’accès à l’eau potable contribue directement à la prévention de nombreuses maladies liées à la consommation d’eau insalubre et au manque d’hygiène.L’accès à une eau sûre représente en effet un levier déterminant pour la santé des populations.

Un enjeu essentiel pour la santé et le bien-être

Une eau de qualité permet de réduire les risques de maladies hydriques, tout en favorisant de meilleures pratiques d’hygiène au sein des ménages, des écoles et des structures communautaires. Elle constitue également un facteur important de dignité et de bien-être pour les populations. Au Gabon, où certaines localités restent confrontées à des difficultés d’accès régulier à l’eau potable, l’amélioration des infrastructures et des services apparaît donc comme une priorité.Les interventions soutenues dans ce domaine participent à réduire les inégalités entre les populations et à renforcer leur résilience face aux risques sanitaires et environnementaux.

Cette progression s’inscrit plus largement dans les Objectifs de développement durable, notamment l’ODD 6 consacré à l’accès universel à l’eau potable et à l’assainissement. Pour les Nations Unies, l’amélioration de ces services essentiels constitue un investissement indispensable pour accélérer les progrès sociaux et sanitaires. Avec 22 600 personnes désormais mieux desservies en eau potable de qualité, le Gabon enregistre ainsi une avancée significative. Le défi reste toutefois de consolider ces acquis et d’étendre durablement l’accès à l’eau potable aux populations encore insuffisamment desservies.