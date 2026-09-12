Gabon : Oligui Nguema et Séraphin Moundounga préparent l’opérationnalisation de la Commission pour la démocratie

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Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu Séraphin Moundounga, président de la Commission Nationale pour la Démocratie et la Participation Citoyenne. Les échanges ont porté sur l’installation effective de cette nouvelle institution de la 5e République, avec notamment la constitution de son bureau, la mise en place de ses commissions, l’organisation des séances plénières et l’élaboration des textes nécessaires à son fonctionnement.

Cette rencontre intervient alors que la nouvelle architecture institutionnelle gabonaise poursuit sa mise en place. Après sa création, la Commission doit désormais passer du cadre juridique à l’action. L’enjeu est de préciser ses procédures, ses mécanismes de consultation et ses relations avec les pouvoirs publics, afin de déterminer concrètement la place qu’elle occupera dans les rapports entre citoyens et institutions.

Installer l’institution, structurer la participation

La mise en place du bureau et des commissions, l’adoption des textes de fonctionnement ainsi que la programmation des séances plénières constituent les premiers chantiers. Ces étapes devront donner un contenu opérationnel aux missions assignées à la Commission et permettre d’organiser la remontée des préoccupations, propositions et observations des citoyens. Sa pertinence dépendra ainsi de sa capacité à faire de la participation un processus régulier, accessible et utile au débat public.

À la tête de cette nouvelle institution, Séraphin Moundounga devra relever le défi de son opérationnalisation et de sa visibilité. Les Gabonais devront comprendre son rôle, connaître les moyens de participer à ses travaux et pouvoir apprécier les résultats obtenus. La prochaine étape sera donc celle du démarrage effectif des activités. La régularité des consultations, la qualité des propositions et la capacité à faire entendre la parole citoyenne auprès des décideurs seront déterminantes pour confirmer la place de la Commission dans l’architecture de la 5e République. Cette phase sera décisive pour mesurer sa capacité à transformer les attentes citoyennes en contributions concrètes pour la gouvernance publique nationale.