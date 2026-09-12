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Port-Gentil : un Conseil des ministres très attendu sur fond de possibles changements dans les grandes administrations

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 12 septembre 2026 à 11h10min
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Brice Oligui Nguema lors du meeting de Port-Gentil © D.R.
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Le déplacement annoncé du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, à Port-Gentil pourrait être marqué par la tenue d’un Conseil des ministres délocalisé particulièrement scruté. Selon les informations rapportées par Media Afrique News, cette séquence dans la capitale économique devrait conjuguer suivi des chantiers et réunion gouvernementale. Après plusieurs semaines sans Conseil des ministres, les spéculations se concentrent notamment sur de possibles changements à la tête de grandes administrations et entreprises publiques. Des hypothèses qui, à ce stade, n’ont toutefois fait l’objet d’aucune confirmation officielle.

Port-Gentil pourrait devenir, le temps d’une séquence présidentielle, le centre de gravité politique du pays. Au-delà des visites de terrain attendues dans l’Ogooué-Maritime, c’est surtout la perspective d’un Conseil des ministres délocalisé qui nourrit les attentes. L’absence de réunion gouvernementale depuis plusieurs semaines contribue à alimenter les interrogations sur les arbitrages susceptibles d’être rendus. Dans les milieux administratifs et économiques, les regards se portent désormais sur d’éventuelles nominations, mais aussi sur les orientations que l’exécutif pourrait arrêter dans une province qui demeure stratégique pour l’économie nationale.

Des mouvements évoqués, aucune confirmation officielle

Selon Media Afrique News, l’hypothèse de changements à la tête de certaines grandes administrations et entreprises publiques circule depuis plusieurs semaines. Parmi les structures citées figurent notamment la Société gabonaise de raffinage (SOGARA), acteur stratégique de l’industrie pétrolière nationale, ainsi que la Direction générale des Douanes, administration essentielle à la mobilisation des recettes de l’État.

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D’autres établissements et entreprises publics pourraient également être concernés. Il convient néanmoins de distinguer, à ce stade, les informations officiellement établies des spéculations entourant traditionnellement les périodes précédant un Conseil des ministres. Aucune liste officielle de responsables appelés à être remplacés ou nommés n’a été communiquée. Seul le communiqué final de la réunion gouvernementale, si celle-ci se tient comme annoncé, permettra donc d’établir la réalité et l’ampleur d’un éventuel mouvement.

Port-Gentil, un choix qui ne doit rien au hasard

La tenue d’un Conseil des ministres dans la capitale économique revêtirait également une forte dimension symbolique. Port-Gentil demeure le principal centre de l’industrie pétrolière gabonaise et accueille plusieurs acteurs majeurs de la chaîne des hydrocarbures. Y réunir le gouvernement reviendrait à placer temporairement l’exécutif au cœur d’un territoire déterminant pour les recettes, l’emploi industriel et l’activité économique du pays.

Le déplacement présidentiel devrait également être consacré au suivi de plusieurs projets et chantiers dans l’Ogooué-Maritime. Cette articulation entre inspection de terrain et réunion gouvernementale correspond à la volonté affichée par l’exécutif d’accélérer la réalisation des projets publics et de suivre davantage leur exécution. Pour Port-Gentil, l’enjeu sera aussi de savoir quelles réponses seront apportées aux problématiques propres à la capitale économique et à sa province.

La gouvernance des entreprises publiques en ligne de mire ?

Si les changements évoqués venaient à être confirmés, la question de la gouvernance des entreprises et administrations publiques serait nécessairement posée. Un changement de responsable ne constitue en effet pas, à lui seul, une politique de redressement. Dans des structures stratégiques comme la SOGARA ou au sein d’une administration de recettes comme les Douanes, les performances doivent pouvoir être appréciées à partir d’objectifs précis, de résultats financiers, de qualité de gestion et de capacité à remplir les missions assignées par l’État.

C’est précisément ce qui donnera leur portée à d’éventuels arbitrages. Au-delà des noms qui pourraient entrer ou sortir du communiqué final, la question sera de savoir si les changements s’accompagnent d’une doctrine plus exigeante en matière de gouvernance publique : obligation de résultats, évaluation des dirigeants, contrôle de gestion et reddition des comptes.

Un rendez-vous politique sous forte attention

Le Conseil des ministres annoncé à Port-Gentil intervient ainsi dans un climat où les attentes dépassent largement les nominations. Situation économique, suivi des infrastructures, fonctionnement des entreprises publiques et performance de l’administration constituent autant de dossiers susceptibles de nourrir cette séquence gouvernementale.

Pour l’heure, la prudence reste donc nécessaire face aux nombreuses hypothèses circulant autour de cette réunion. Mais après plusieurs semaines sans Conseil des ministres, la rencontre annoncée dans l’Ogooué-Maritime devrait être particulièrement suivie. Plus que l’ampleur d’un éventuel jeu de chaises musicales, c’est la nature des décisions prises et leur capacité à améliorer effectivement la gouvernance publique qui permettront de mesurer la portée politique du rendez-vous de Port-Gentil.

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Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

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