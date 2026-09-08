Gabon : le député Augustin Lobelle Yembi regagnera Libreville après un séjour dans les geôles rwandaises 

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Le député du deuxième siège du département de la Lolo-Bouenguidi, Augustin Lobelle Yembi, devrait prochainement regagner Libreville après quelques jours passés dans une prison rwandaise. L’élu gabonais avait été interpellé à Kigali, le 3 septembre 2026, alors qu’il était en escale à l’aéroport international de la capitale rwandaise. Selon les informations communiquées par les autorités gabonaises, cette arrestation serait intervenue à la suite d’une altercation avec un agent d’escale de la compagnie RwandAir. L’incident, qui aurait pu prendre une dimension diplomatique, a finalement été réglé au plus haut niveau.

Révélée successivement par le bureau de l’Assemblée nationale et le ministère gabonais des Affaires étrangères, l’affaire a suscité une attention particulière au sein des institutions du pays. Dans un communiqué lu au journal télévisé de 20 heures du 7 septembre, Marie-Edith Tassyla-Ye-Doumbeneny, ministre des Affaires étrangères a rassuré l’opinion sur la situation du parlementaire. Elle a notamment indiqué que le député avait été « soustrait » de la justice rwandaise et qu’un retour au Gabon était désormais imminent. Le bureau de l’Assemblée nationale a salué l’issue favorable du dossier et dit attendre le retour de l’élu.

Une issue diplomatique obtenue au plus haut niveau

D’après les autorités gabonaises, le dénouement de cette affaire doit beaucoup à la qualité des relations entre Libreville et Kigali. Les échanges entre le président Brice Clotaire Oligui Nguema et son homologue rwandais Paul Kagame auraient permis de privilégier la voie diplomatique et d’éviter une détérioration des relations bilatérales. L’épisode intervient alors que les deux pays entretiennent des rapports excellents. Cette proximité au sommet de l’État aurait ainsi facilité les discussions nécessaires à la libération du parlementaire et à l’organisation de son retour au Gabon.

Si Augustin Lobelle Yembi doit retrouver prochainement le territoire gabonais sain et sauf, son dossier ne serait pas pour autant définitivement clos. Les autorités gabonaises ont en effet annoncé qu’il sera remis à la justice de son pays à son arrivée. Cette disposition vise notamment à garantir la poursuite de la procédure et à rassurer les autorités rwandaises sur la prise en compte des faits à l’origine de l’incident. Libreville entend préserver le caractère apaisé des relations avec Kigali, tout en permettant à la justice gabonaise d’examiner les circonstances exactes de l’altercation survenue à l’aéroport de Kigali.