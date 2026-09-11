Ndende-Doussala : le chantier menacé d’arrêt pour 7 milliards d’impayés auprès de la Bad

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7 milliards de Fcfa de décomptes impayés par l’Etat auprès de la Banque Africaine de Développement (BAD) font peser de lourdes menaces sur le calendrier du chantier routier Ndende-Doussala. C’est en tout cas ce que révèle le quotidien L’Union, qui indique que les travaux pourraient être prochainement arrêtés. Cette situation intervient alors que le projet constitue l’un des principaux chantiers routiers engagés sous la transition et qu’il reste encore une partie importante des travaux à réaliser.

Longue de 46 kilomètres, la route Ndende-Doussala fait partie des chantiers lancés pour accélérer le projet d’intégration sous régionale. Confié à l’entreprise chinoise Sinohydro B14, le chantier est, selon L’Union, exécuté à 55%. Pourtant, l’entreprise fait face depuis mars 2026 aux restrictions de la BAD, qui a suspendu ses décaissements « en représailles au Gabon qui n’a toujours pas régularisé ses arriérés », souligne L’Union. Cette suspension compromet désormais l’approvisionnement et le fonctionnement normal du chantier.

Sinohydro en rupture de stock

Conséquence directe de l’arrêt des décaissements du bailleur de fonds, l’entreprise Sinohydro ne parvient plus à honorer ses engagements auprès de ses fournisseurs. L’Union fait notamment état d’une « rupture de stock de carburant, de bitume, de ciment et d’émulsions ». Une situation qui pourrait ralentir davantage le rythme d’exécution des travaux et compromettre les échéances initialement fixées pour la livraison de cette infrastructure stratégique pour le sud du pays.

Si ce chantier a déjà connu de telles difficultés au moins à trois reprises, les engagements pris par l’entreprise en avril avaient permis de faire progresser son taux d’avancement de 30 à 55%. Il faut dire que le pays fait face à des tensions de trésorerie qui touchent l’ensemble des secteurs. Celles-ci se sont notamment traduites par une révision de la loi de finances, avec d’importantes coupes budgétaires dans presque tous les départements. Dans le même temps, le budget d’investissement a été considérablement réduit, compliquant davantage la poursuite des grands projets d’infrastructures.