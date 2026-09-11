A La UneDerniers articlesECONOMIE

Ndende-Doussala : le chantier menacé d’arrêt pour 7 milliards d’impayés auprès de la Bad

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 11 septembre 2026 à 10h46min
1 864 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Une vue des travaux sur la route Ndendé-Doussala © D.R.
Ecouter l'article

7 milliards de Fcfa de décomptes impayés par l’Etat auprès de la Banque Africaine de Développement (BAD) font peser de lourdes menaces sur le calendrier du chantier routier Ndende-Doussala. C’est en tout cas ce que révèle le quotidien L’Union, qui indique que les travaux pourraient être prochainement arrêtés. Cette situation intervient alors que le projet constitue l’un des principaux chantiers routiers engagés sous la transition et qu’il reste encore une partie importante des travaux à réaliser.

Longue de 46 kilomètres, la route Ndende-Doussala fait partie des chantiers lancés pour accélérer le projet d’intégration sous régionale. Confié à l’entreprise chinoise Sinohydro B14, le chantier est, selon L’Union, exécuté à 55%. Pourtant, l’entreprise fait face depuis mars 2026 aux restrictions de la BAD, qui a suspendu ses décaissements « en représailles au Gabon qui n’a toujours pas régularisé ses arriérés », souligne L’Union. Cette suspension compromet désormais l’approvisionnement et le fonctionnement normal du chantier.

Sinohydro en rupture de stock

Conséquence directe de l’arrêt des décaissements du bailleur de fonds, l’entreprise Sinohydro ne parvient plus à honorer ses engagements auprès de ses fournisseurs. L’Union fait notamment état d’une « rupture de stock de carburant, de bitume, de ciment et d’émulsions ». Une situation qui pourrait ralentir davantage le rythme d’exécution des travaux et compromettre les échéances initialement fixées pour la livraison de cette infrastructure stratégique pour le sud du pays.

middle ban bien plus que du sport

Si ce chantier a déjà connu de telles difficultés au moins à trois reprises, les engagements pris par l’entreprise en avril avaient permis de faire progresser son taux d’avancement de 30 à 55%. Il faut dire que le pays fait face à des tensions de trésorerie qui touchent l’ensemble des secteurs. Celles-ci se sont notamment traduites par une révision de la loi de finances, avec d’importantes coupes budgétaires dans presque tous les départements. Dans le même temps, le budget d’investissement a été considérablement réduit, compliquant davantage la poursuite des grands projets d’infrastructures.

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 11 septembre 2026 à 10h46min
1 864 Temps de lecture 1 minute
Photo de Karl Makemba

Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

Articles similaires

Gabon : le styliste Roland Keasso Angome sacré aux Africa Next Awards à Paris

11 septembre 2026 à 10h31min

Thierry Mouyouma : « l’état d’esprit est au beau fixe avant le match retour »

11 septembre 2026 à 10h17min

Gabon : le Sameau revient pour une 6e saison dès le 16 septembre prochain ! 

11 septembre 2026 à 10h08min

Presse en ligne : le Gabon face à la prolifération des « médias » sur les réseaux sociaux

10 septembre 2026 à 21h10min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page