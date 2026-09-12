Gabon–CEEAC : Oligui Nguema et Ezéchiel Nibigira échangent sur les défis de l’intégration régionale

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Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu Ezéchiel Nibigira, président de la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC). L’audience a porté sur la coopération entre le Gabon et l’institution communautaire ainsi que sur les enjeux d’intégration régionale. Une rencontre qui intervient dans un contexte où l’Afrique centrale reste confrontée au défi de transformer ses ambitions communautaires en résultats concrets pour la circulation des personnes et des biens, les échanges commerciaux et la réalisation d’infrastructures communes.

Pays abritant le siège de la CEEAC, le Gabon occupe une place particulière dans le fonctionnement de l’organisation communautaire. La rencontre entre Brice Clotaire Oligui Nguema et Ezéchiel Nibigira a ainsi permis de faire le point sur les relations entre Libreville et l’institution régionale, mais également d’évoquer plus largement les perspectives d’une intégration appelée à produire davantage d’effets tangibles. Le président de la Commission a notamment salué l’engagement du Gabon et les appuis apportés à l’organisation, tout en encourageant la vision de transformation défendue par le chef de l’État gabonais.

Le Gabon réaffirme son engagement communautaire

Au cours des échanges, la coopération entre le Gabon et la CEEAC a occupé une place centrale. L’audience traduit la volonté des deux parties de maintenir un dialogue étroit autour du fonctionnement et des ambitions de l’organisation régionale. Pour Libreville, cet engagement s’inscrit dans une diplomatie qui fait de la coopération sous-régionale l’un des instruments permettant de répondre à des problématiques dépassant les frontières nationales.

Ezéchiel Nibigira a, dans ce cadre, exprimé son appréciation des appuis apportés par le Gabon à la CEEAC. Une reconnaissance qui place également le pays devant une responsabilité particulière : contribuer à faire de l’institution un véritable instrument d’intégration et non seulement un cadre de concertation entre États. L’efficacité de l’organisation se mesurera ainsi à sa capacité à faciliter des politiques communes et à produire des résultats perceptibles par les populations.

L’intégration régionale au-delà des déclarations

L’enjeu demeure considérable. L’intégration de l’Afrique centrale suppose notamment de fluidifier les échanges entre les économies de la région, d’améliorer les connexions terrestres et énergétiques et de faciliter davantage la mobilité. Autant de domaines dans lesquels la coopération communautaire peut permettre aux États de dépasser les limites de politiques exclusivement nationales.

Pour le Gabon, cette intégration présente un intérêt économique direct. Un espace régional davantage connecté peut offrir aux entreprises gabonaises des débouchés plus importants, faciliter l’accès aux marchés voisins et renforcer les chaînes de valeur régionales. Dans cette perspective, la CEEAC est appelée à constituer non seulement un espace diplomatique, mais aussi un outil au service de la transformation économique des États membres.

Des défis communs qui imposent davantage de coopération

Au-delà de l’économie, les pays d’Afrique centrale font face à des problématiques qui nécessitent des réponses coordonnées. Sécurité transfrontalière, infrastructures, environnement, mobilité des populations ou développement économique figurent parmi les sujets dont le traitement gagne à être envisagé à l’échelle régionale.

La notion de solidarité évoquée lors de l’audience prend ici tout son sens. Aucun État ne peut, isolément, répondre efficacement à l’ensemble des défis touchant simultanément plusieurs territoires. La capacité de la CEEAC à coordonner les politiques, à rapprocher les positions des États et à accélérer la mise en œuvre des décisions communautaires constitue donc un enjeu déterminant pour sa crédibilité.

Faire de la CEEAC un instrument de résultats

La rencontre entre Brice Clotaire Oligui Nguema et Ezéchiel Nibigira réaffirme ainsi une ambition : renforcer une communauté régionale plus intégrée et capable de répondre collectivement aux défis de l’Afrique centrale. Reste désormais à traduire cette volonté politique dans le fonctionnement quotidien de l’espace communautaire.

Pour les populations, l’intégration ne prendra véritablement corps que lorsqu’elle se traduira par des déplacements plus simples, des échanges commerciaux plus fluides, des infrastructures reliant effectivement les pays et des opportunités économiques dépassant les frontières nationales. Après les engagements réaffirmés à Libreville, c’est donc sur la capacité à rapprocher concrètement les États et leurs économies que la CEEAC continuera d’être attendue.